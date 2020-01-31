中職／單場不滿千人 「101」人最經典難忘

1999年9月20日，中信鯨、三商虎隊在台北市立棒球場進行補賽，是921大地震前一天，百餘隻鷸科水鳥在外野草皮狂飛，觀眾人數101人比鳥還要少。 報系資料照 分享 facebook

中職開打前30年，有20個球季出現單場不滿千人觀眾數的難堪票房，甚至出現過一場比賽只有101名觀眾觀戰的窘況；但自2013年到去年為止，中職沒有出現單場觀眾數千人以下的紀錄。

中職史上首場不滿千名觀眾數的比賽，在職棒元年、1990年6月22日出現，味全龍、三商虎隊在高雄立德棒球場交手，只有566名觀眾進場。

從職棒4年（1993年）起到職棒19年（2008年），中職連續16個球季都有不滿千人的比賽，最慘的一場101人，是職棒10年、1999年發生「921大地震」前夕。

1999年9月20日，中信鯨、三商虎隊在台北市立棒球場進行補賽，加上天候不好，只有101名觀眾進場，創下職棒開打以來的新低，原紀錄是職棒8年（1997年）10月6日味全龍、興農牛隊在台北的304人。

當年這場比賽出現群鳥狂舞的畫面，百餘隻鷸科水鳥在外野草皮狂飛，趕也趕不走，虎隊洋將二壘手馬丁尼用手套拍擊，不小心打死1隻，還難過地哭出來。

此戰觀眾人數比鳥還要少，被稱為史上最不可思議的「鳥比賽」，而且比賽打完沒多久就發生921大地震，不請自來的鳥群也被視為「天有異象」的徵兆。