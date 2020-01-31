中職／3千萬人次觀眾數 可望在上半季達成

中職進場觀眾數已達2964萬6820人次，依照去年票房估算，5月將可跨越3000萬人次。 聯合報系資料照 分享 facebook

中華職棒今年除了球員要拚紀錄，球迷也要共襄盛舉挑戰里程碑；到去年為止，中職進場觀眾數已達2964萬6820人次，依照去年票房估算，5月將可跨越3000萬人次。

中職第1個百萬人次觀眾數，在職棒2年、1991年出現，而從這年開始到1996年，單季觀眾數都超過百萬人次，前7年打完，累積觀眾數已達792萬5734人次。

1997年中職雖迎來第1000萬人次觀眾數，但同季爆發第1次假球賭博案，觀眾進場數開始下滑，之後又數度碰到放水事件，累積人數緩步增加，直到2012年才跨越2000萬人次門檻。

第1個千萬觀眾數不到8年就達標，第2個千萬人次卻等了15年，可見假球案對中職影響甚鉅，而近年努力找回球迷有成，第3個千萬即將來臨。

中職在2013年受到經典賽中華隊佳績帶動，票房大幅成長，在歷經連續7個球季觀眾數不滿百萬人之後，終於出現145萬9072人的榮景，平均單場觀眾數6079人次，較前一季成長149.86%。

從2013年到去年為止，中職單季進場觀眾總數都超過百萬人次，平均票房穩定維持在5000人以上，累積人次接近3000萬大關。

去年中職有139萬8246人次進場看比賽，是近7年第3高的紀錄，單場平均觀眾數為5826人次，也比2018年成長6.76%。

目前為止，距離3000萬目標僅差35萬3180人次，若無意外，最慢5月中旬可達標，甚至有機會提前出現。