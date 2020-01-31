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棒球／武漢肺炎持續擴散 兩岸近期無棒球交流

2020-01-31 17:09聯合報 記者婁靖平／台北即時報導

武漢肺炎持續擴散，兩岸近期棒球交流也暫緩。 圖／主辦單位提供(資料照)
武漢肺炎持續擴散，兩岸近期棒球交流也暫緩。 圖／主辦單位提供(資料照)
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武漢肺炎擴散，兩岸近期雖沒有安排棒球交流賽事，但相關會議都暫停舉行，至於之後的比賽，仍要視疫情程度，再決定是否如期舉行。

兩岸棒球學生聯賽、協會盃棒球賽是兩岸每年的固定交流賽，今年最先登場是4月在北京舉行的學生聯賽，因為還有兩個多月時間可以觀察，暫時未取消。

此外，由亞洲棒球總會主辦的第1屆亞洲大學棒球賽，預定今年8月在西安舉行，目前暫按照原定計畫籌辦，但隨時會視狀況調整。

棒球協會盃

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