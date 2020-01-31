中職／新球季 潘威倫、陳禹勳都有紀錄挑戰

潘威倫(左)今年要挑戰2000局投球局數，陳禹勳(右)則要朝史上第二位百次救援的本土投手目標邁進。 聯合報系資料照 分享 facebook

統一獅隊老將「嘟嘟」潘威倫，去年成為台灣職棒最多勝投手，今年則要挑戰2000局投球局數、3萬投球數的里程碑；樂天桃猿隊陳禹勳，則要朝史上第二位百次救援的本土投手目標邁進。

潘威倫累積143勝，最接近的現役投手為富邦悍將隊洋投羅力（84勝），現役本土投手為桃猿隊王溢正（57勝)，想要超越「嘟嘟」，都有一大段距離。

潘威倫在2018年因右腳肌腱撕裂傷休兵，只投一場比賽、六局，去年大復活，先發23場、投120局，戰績八勝七敗，是獅隊勝投王，季後獲得「東山再起」獎。

中職生涯17年，潘威倫用28284球投完1938.1局，數據早已是中職第一人，若能發揮去年的1801球、投120局的正常水準，今年可望豎立進一步的障礙。

中職打了30年，救援成功超過百次的本土投手，只有現任統一獅隊總教練林岳平，而目前陳禹勳只差八次便可跨越門檻。

林岳平生涯進帳129次救援成功，是中職最多救援成功的紀錄保持人；曾待過味全龍、統一獅隊的洋投凱撒，累積124次排第二。

陳禹勳已投出92次救援成功，單季最佳紀錄是3017年的37次，也改寫前隊友洋投米吉亞在2014年締造的35次救援成功中職紀錄。