中職／陳鏞基、張志豪 千安百轟百盜近了

中華職棒新球季可望有多項打擊大紀錄出爐，中信兄弟隊林智勝、張志豪及富邦悍將隊林益全都是焦點，各有不同的目標要努力。

張志豪。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中職卅一年將於三月十四日開打，林智勝改寫張泰山二八九轟的中職紀錄，近在眼前，甚至有機會成為中職史上首名三百轟打者。

林智勝累積全壘打二八三支，若無意外，上半季便可超越張泰山；去年上半季，林智勝擊出十一轟。

從二○○四年到去年為止，林智勝生涯有十四個球季的全壘打達二位數，二○一六年在兄弟擊出卅四轟，是個人生涯單季最高紀錄。

張志豪也有機會在今年上半季寫紀錄，成為史上「千安百轟百盜」第七人；他在二○一五年跑出百盜，去年達成百轟，生涯十個球季累積九七○支安打，只要維持正常水準，很快就可達標。 陳鏞基。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

目前接近「千安百轟百盜」的球員還有統一獅隊陳鏞基，生涯累積九四○安、一○二轟、九十三盜；他去年擊出八十五安、跑出六次盜壘成功。

林益全今年則要挑戰兩百轟，另有千分打點的目標要追逐，若能達成，將是史上第四人、現役球員第二人。

林益全生涯累積一七一轟，排在張泰山、林智勝、彭政閔（一九二轟）之後，前十一個球季，他的生涯單季最多擊出廿七轟（去年）。

此外，林益全目前已敲回九二二分打點，在聯盟排行榜在張泰山（一三三八分）、林智勝（一一○四分）、彭政閔（一○九六分）之後。