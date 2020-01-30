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日本再添新病例！20多歲大陸留學生確診武漢肺炎

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日職／武漢肺炎延燒 稻葉篤紀訪春訓提高警戒

2020-01-30 20:31聯合報 記者葉姵妤／即時報導

武漢肺炎疫情延燒，日本也已有11起確診病例，對於今年要力拚東京奧運金牌的日本武士隊，總教練稻葉篤紀加強警戒，2月起到各隊春訓巡迴，也要避免把病毒把病毒帶進球隊。

武漢肺炎病毒疫情肆虐全球，各地人心惶惶，國內、外也有不少體育賽事因此受影響，而疫情在日本也持續蔓延，棒球界也不敢大意。

日本職棒12隊春訓將在2月1日同步展開，主要集中在沖繩及宮崎兩地進行，為了備戰東京奧運，日本隊總教練稻葉篤紀將在春訓期間到各隊觀察選手，他也提醒大家都要小心武漢肺炎，自己走訪各隊時也要注意別感染病毒。

幾支日職隊伍今天搭機移動至春訓場地作準備，包括羅德隊飛抵石垣島、養樂多隊抵達沖繩，幾乎全隊在移動過程中都戴上口罩防疫。

養樂多棒球羅德

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