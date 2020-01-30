中職／潘威倫的大挑戰 2000局加3萬投球數

統一先發投手潘威倫。報系資料照 分享 facebook 中職去年球季的投手大紀錄，靠統一獅隊老將「嘟嘟」潘威倫獨撐，季末改寫陳義信保持的141勝兩聯盟通算勝投紀錄，今年他則要挑戰2000局投球局數、3萬投球數的紀錄，繼續豎立「嘟嘟障礙」。

潘威倫去年9月8日在台中洲際棒球場對中信兄弟隊拿到勝投，也是生涯第142勝，成為台灣職棒最多勝的投手。

目前潘威倫累積143勝，最接近的現役投手為富邦悍將隊洋投羅力（84勝），現役本土投手為桃猿隊王溢正（57勝），想要超越「嘟嘟」，還有一大段距離。

潘威倫在2017、18年各因右腹肌拉傷、右腳肌腱撕裂傷休兵，2018年只投1場比賽、6局，去年大復活，先發23場、投120局，戰績8勝7敗，是獅隊勝投王，季後獲得「東山再起」獎。

若非這幾年的大小病痛，「嘟嘟」早已輕鬆跨越2000局、3萬投球數門檻，他也說：「身體狀況調整好，才能締造紀錄。」

中職生涯17年，潘威倫用28284球投完1938.1局，數據早已是中職第一人，若能發揮去年的1801球、投120局的正常水準，今年可望豎立進一步的障礙。

羅力目前累積投1142.1局、17366球，王溢正累積投818.1局、13402球，是和「嘟嘟」紀錄距離最少的現役投手、本土投手，未來想要取而代之，都有極高難度。

拚到40歲是潘威倫（今年38歲）的目標，但隨著年紀愈來愈長，如何調適是重要課題，他表示，「追求紀錄最重要的還是把身體狀況調整好」。