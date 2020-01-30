中職／林智勝超越張泰山後 還要挑戰首位300轟

林智勝。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 中華職棒新球季於3月14日開打，除了「千安百轟百盜」之外，林智勝改寫張泰山289轟的中職紀錄，也近在眼前，甚至有機會成為中職史上首名300轟打者。

林智勝曾締造多項全壘打中職紀錄，2009年8月16日在個人該季第70場出賽、揮出第24號全壘打，改寫陳金鋒在2007年締造的72場、24支全壘打的本土紀錄（聯盟紀錄為布雷、2007年60場24轟）。

2009年林智勝以31轟結束球季，改寫張泰山保持的本土單季最多全壘打紀錄（28支），更是首位單季30轟的本土打者，隔年便完成個人百轟里程碑，也是中職史上第10位百轟成員。

2015年9月12日，林智勝在台南球員出戰統一獅隊擊出全壘打，生涯兩百轟出爐，以4534個打席的速度，成為中職史上最快速達成兩百轟的重砲手。

2015、16年，林智勝分別擊出31、34轟，是中職史上連兩季30轟的第一人；2017、18年林智勝出賽場數較少，全壘打累積腳步減緩（各敲12、4轟）。

去年林智勝重回先發陣容，出賽108場、敲26轟，生涯第6次單季超過20轟，累積全壘打達283支；他曾在2009、2010及12年拿下單季全壘打王。

林智勝是兄弟隊今年隊長，他在開訓時表示，全壘打會是目標，「但不會多想，只要保持身體健康、穩定出賽，一切順其自然，打得夠久、紀錄自然能完成」。