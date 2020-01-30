中職／千安百轟百盜第7人 張志豪今年最有希望

中華職棒近3個球季沒有球員加入「千安百轟百盜」俱樂部，今年新球季可望有新成員出現，中信兄弟隊張志豪應是最快達標的好手，若無意外，上半球季結束前，將可成為史上第7人。

張志豪在2010年展開職棒生涯，前6個球季都跑出2位數盜壘成功，2015年跨越百盜里程碑，去年也有10次盜壘成功，目前累積133次盜壘成功。

去年4月13日，張志豪在對統一獅隊之戰8局上、從王鏡銘手中轟出全壘打，完成個人生涯百轟挑戰，是中職第19人，也是兄弟隊史第4人，前3人分別為林智勝、彭政閔及周思齊。

張志豪去年擊出84支安打，生涯10個球季累計970安，距離千安目標已不遠，今年只要維持正常水準，上半季便可完成挑戰。

中職前30年僅有張泰山、彭政閔、黃忠義、陳連宏、林智勝、劉芙豪完成「千安百轟百盜」；「小破」劉芙豪是最近一位（2016年）達標的球員。

中職目前接近「千安百轟百盜」的球員還有統一獅隊陳鏞基，已累積940安、102轟、93盜，今年也有機會入列。他去年跑出6次盜壘成功，中職生涯9球季，單季最多盜是2013年18次，最少是2011年的5盜。

而挑戰難度比較高的球員有兄弟隊周思齊、獅隊潘武雄，周思齊1545安、118轟，潘武雄1154安、121轟，兩人都已完成千安百轟。