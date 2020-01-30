青棒／華德工家棒球隊解散 木棒聯賽確定缺席

王維中(右)青棒時效命華德工家。 報系資料照 分享 facebook 國內青棒再少一隊！曾培養出旅美投手王維中的高雄市華德工家棒球隊，新學期起確定解散，2月10日開打的高中聯賽木棒組賽事將不會參賽，國內木棒組球隊維持43隊。

華德工家棒球隊自2008年成軍，共培養出兩名職棒球員，包括旅美左投王維中及統一獅隊捕手林祐樂，但近年球隊成績不見起色，前年在黑豹旗讓軟式組球員取代紀律不佳的木棒球員參賽，導致球隊不敵社團球隊台南高工。

如今因經費問題，華德棒球隊走入歷史，校方已行文學生棒球聯盟，2月開打的木棒聯賽確定缺席，總參賽隊伍從破紀錄的44隊減少為43隊。而原本華德在木棒聯賽第一階段與鶯歌工商、東大體中、大理高中及中興高中分在同組、5隊取3隊晉級，華德退出後，該組形成4取3。

華德也是繼宜蘭中道中學後，再一支退出木棒組舞台的青棒隊伍。中道已在前年因經費問題停招，轉型為社團球隊，但原本主攻軟式組的羅東高工轉木棒組，取道中道成為宜蘭唯一的木棒組球隊，今年也將首度進軍木棒聯賽。

今年另一支新兵則是高雄市新光高中，在球隊轉型科班兩年後，將在木棒聯賽亮相，但因華德解散，高雄市木棒組仍維持4隊，包括高苑工商、普門中學、三民高中及新光高中。