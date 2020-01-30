棒球／甲組登記剩2天沒動靜 台壽保復隊無望？

台壽保甲組登記截止剩2天沒動靜，不見復隊轉機。圖／取自台中市台灣人壽成棒隊臉書粉專 分享 facebook 去年底傳出因補助款遭凍結，暫停一切作業的台中台灣人壽成棒隊，目前尚未提出年度甲組球隊登記，根據規定，若明天沒能完成登記，本年度棒協主辦的賽事等於都無法參加。

根據「中華民國棒球協會球隊暨職隊員管理辦法甲組球隊管理實施細則」，國內甲組球隊需於每年1月1日至31日止，向中華民國棒球協會辦理球隊登記註冊，逾期不受理，唯新成立之球隊登記註冊，不受時間限制，完成登記之球隊，可以參與棒協舉辦之比賽，也有被推薦出國訪問比賽的權利。

台中台灣人壽成棒隊，去年底傳出因為市政府補助款新台幣1000萬元沒有發放，面臨隊職員薪水斷炊危機，球隊從去年12月31日起暫時停止一切作業，連爆米花棒球聯盟季後賽都沒有打完，隊職員被要求在今年1月10日前搬離宿舍，球隊形同解散。

儘管教練團和球員們都希望能有轉機，但目前看來沒有新的進度，距離年度甲組球隊登記倒數2天，目前台壽保隊尚沒有完成登記。

台壽保隊若沒能在期限內完成登記，本年度棒協舉辦的國內賽事，包括3月底率先登場的全國成棒甲組春季聯賽、爆米花棒球聯盟，及協會盃全國成棒年度大賽，都沒有辦法參賽，台壽保隊為去年協會盃冠軍。