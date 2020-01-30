日職／新人王魔咒超可怕 村上宗隆大挑戰

跟過去幾年相比，2020年的養樂多燕子隊有很大的變化。除了監督換成前守護神高津臣吾，是隊史繼1987-1989年的關根潤三以來，相隔31年之久再度誕生的投手出身監督之外，效力長達9年之久的荷蘭重砲巴倫汀（Wladimir Balentien）也離隊，整個球隊的風格勢必跟過去幾年大不同。

荷藉洋砲巴倫汀從2011年起就一直待在養樂多陣中，合作9個球季後終於跳槽到軟銀，勢必對養樂多打線造成很大的衝擊。 擷圖自維基百科／ぽこ太郎攝影 分享 facebook

養樂多打線雖然一向攻擊力不差，不過始終有「投痛」問題，因而失去競爭力。以2019年為例，團隊總失分739分、防禦率4.78都是中央聯盟最差，慘遭排名墊底的命運。養樂多球團寄望高津臣吾能拯救低迷的投手群，雖然在季後補進優質新人奧川恭伸、吉田大喜以及新洋投伊諾爾（Gabriel Ynoa）等人，不過少了NPB生涯288支全壘打、去年還有33轟的巴倫汀，還是很難掩蓋攻擊火力上的落差。

巴倫汀離開之後，新洋將艾斯科巴（Alcides Escobar）是四棒的人選之一，不過預料新本土強打村上宗隆最有機會一肩扛下四番的重責大任，而他是否能維持去年的優異表現，或是會陷入所謂的「新人王魔咒」，將牽動養樂多燕子重新整軍之後的命運。

養樂多一壘手村上宗隆在去年球季拿下央聯新人王，他打出36支全壘打，但打擊率僅有.231，並遭到聯盟最多的184次三振。 擷圖自維基百科／沖田亮攝影 分享 facebook

雖然仍有長野久義（2010央聯新人王）、源田壯亮（2017洋聯新人王）這種不畏新人王魔咒，表現一路平穩的選手，不過跟投手相比較，過去10年間兩聯盟的新人王打者在隔年陷入低迷的情況的確較為顯著，這是村上宗隆必須小心防範的地方。最近的例子就是2016年阪神虎隊的高山俊以及樂天金鷲隊田中和基這兩名落難的新人王外野手。

高山俊在2016年以0.275打擊率、8支全壘打、65分打點獲得新人王，單季136支安打締造阪神球團的新人紀錄，另外他的新人13度猛打賞更是僅次於長島茂雄新人時期的14次，居NPB史上第二高。原本高山俊紅極一時，被看好能就此站穩阪神虎隊外野，沒想到隔年起打擊姿勢陷入迷惘狀態，2017年打擊率雖然還有0.250，不過打點驟降到24分。2018年他更是只出賽45場，留下0.172打擊率的成績。去年打擊漸有起色跡象，今年球隊更換新的打擊教練，同為左打出身的中日龍OB井上一樹，將是這名曾被譽為「天才打者」復活的契機。

阪神虎外野手高山俊(中)在2016拿下央聯新人王之後，打擊就開始持續不振，連兩季成績急速下滑，直到去年才強力反彈，打擊率從前年的.172回升到.269。 擷圖自維基百科／とらせん攝影 分享 facebook

田中和基2018年出賽105場，繳出0.265打擊率、18支全壘打、45分打點，另外跑出21次盜壘成功，打敗了山本由伸、加治屋蓮等中繼強投，成為樂天隊史第一名野手新人王。田中和基與村上宗隆一樣，也是在第二年仍保有新人王資格的情況下獲獎。去年田中和基被設定為樂天的開路先鋒，但正式開季之前就不順遂，遠征到台灣與Lamigo桃猿隊的交流賽外野守備時扭傷右腳還被擔架抬出場。隨後他整季陷入低潮，只在一軍出賽59場，打擊率降到0.188，同時只有1支全壘打、9分打點、3次盜壘成功。今年尋求再起，不過要面對2018年選秀第一指名辰己涼介、去年剛轉隊加入的和田戀以及新洋砲羅梅洛（Stephan Romero）等人的激烈競爭。

樂天外野手田中和基是2018球季洋聯新人王，去年因為在台灣受傷而影響整季表現，出賽機會大幅縮水，全壘打由18支變成1支，盜壘成功也由21次變成只有3次。 聯合報系資料照片 分享 facebook

另外，中日龍隊當家游擊手京田陽太雖然靠著扎實穩定的守備功夫，從新人年開始每年都出賽超過140場比賽，不過打擊率卻從2017年拿下新人王當時的0.264降到這兩年分別只有0.235以及0.249。

隨著去年大放異彩，擊出36轟、96分打點，成為最夯的高校畢業2年內打者，村上宗隆近來常被拿來跟松井秀喜或是筒香嘉智比較。然而今年才是他真正的考驗，除了本身必須克服新人王魔咒之外，少掉巴倫汀的掩護之後，村上勢必會受到對手的嚴加看管，因此棒次排在他之前的山田哲人或是新洋將艾斯科巴都將責任重大。