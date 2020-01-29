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中職／3捕各有所長 誰接棒味全鐵捕

2020-01-29 00:02聯合報 記者吳敏欣／台北報導

全浩瑋
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牛塏曄
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魏全
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味全龍隊今年將加入中職二軍賽事，誰能接下總教練葉君璋的棒子，成為龍隊復出後的主戰捕手，目前看來情勢仍不明朗，因為去年底結束的冬盟，葉總讓三位選秀會挑進的捕手平均出賽，帳面成績沒收到太多亮點。

挾帶捕手最高選秀順位（第十一輪）入隊，業餘時期以長打砲火見長的全浩瑋，並沒在冬盟發揮，六場出賽共十三打數無安打，僅靠一次保送上壘；安打難產中的他表示，可能還在適應大學和職棒的層級落差，「沒安打當然會緊張，表現沒大學那時候好，該有的水準沒有拿出來，最大因素應該是在心理層面。」

葉君璋直言全浩瑋把事情想得太複雜，全浩瑋自己也坦言，太想在關鍵時候表現，加上技術調整沒到最好，才讓自己狀況未達理想，新賽季前的放假期間，除了安排返校補課程外，也會多請教學長進入職業該怎樣調整。

第十八輪選進的牛塏曄反倒成為三人中打擊最佳的一員，打擊率一度突破三成，最終八場出賽，十八打數敲出五支安打，打擊率二成七八，雖然全都是一壘安打，但仍獲得葉總青睞，季軍賽和中職聯隊間的關鍵戰役，先發上場蹲捕。

守備方面，牛塏曄五次阻殺成功兩次，阻殺率也有四成，他認為現在表現能比二○一六年以中華培訓隊身分參加冬盟時好，是因為經過葉君璋調教，「守備和配球有差，阻殺是長期以來就有的優勢，不足的部分在擋球，希望盡量連一顆也不要漏到後面。」

不過味全陣中還有阻殺率最高的捕手，選秀會中最後指名吊車尾上榜的魏全，在冬盟證明身手，八場出賽雖然打擊率只有一成五○，但卻傳出六次阻殺成功，是另外兩人加總的兩倍，他說，「我覺得這是捕手最基本的，以前就對自己阻殺滿有信心，但沒有那麼穩定，可能一場好、一場不好，進來後經過葉總的協助和改善，做起來有比較順，他也會教我配球和掌握比賽節奏。」

不讓「撞名」成唯一記憶點，魏全表示進來了就是一個機會，會盡力去表現，也不想把競爭主戰捕手的事放在心上，「這次冬盟對守備有找到信心，打擊還在適應高強度的投手和密集出賽，大學時有連兩年去美國打夏季聯盟，兩個多月打四十多場也是很密集，那時候有一點經驗，但這邊張力和強度不一樣，我到後面才越來越適應。」

葉君璋認為牛塏曄和魏全算中規中矩，但魏全冬盟之前看起來技術還沒到位，卻在冬盟完全把缺點改變過來，看起來反而是最穩定的捕手，「對於我給他的任務和想法，他一下子就能理解，所以我覺得他在這方面還不錯。

味全捕手比一比 製表╱陳宛晶
味全捕手比一比 製表╱陳宛晶
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