中職／兄弟誓言破5亞 林智勝、王威晨拚紀錄

中信兄弟開訓典禮，董事長陳信揚（中）帶領教練跟球員棒打五鴨，象徵突破五亞。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

中職31年中信兄弟走入新階段，本土教練接班時機到，彭政閔、丘昌榮、林威助都任重要職務，王建民入教練團；兄弟誓言今年球季拿總冠軍，林智勝力拚300轟，王威晨拚百盜，更期待本土投手出頭。

中信兄弟隊過去大量啟用洋教頭，引入美式球風，盼帶入新觀念，就是希望本土教練可以藉此學習、成長，最終目的還是希望本土教練全面接班，去年底兄弟球團宣告本土教練接班時機點已到。

精神領袖「恰恰」彭政閔接下副領隊兼農場主管，丘昌榮接一軍總教練，陳江和任首席教練，林威助繼續帶領二軍，王建民則任二軍客座投手教練。

中信兄弟近6個球季、5度打入中職總冠軍戰，都沒能笑到最後一刻，開訓典禮上擺出5支鴨子，象徵性的打破壓力，也打破「5亞」，希望今年球季順利拿下總冠軍。

38歲林智勝接隊長 挑戰中職生涯300轟第一人

中信兄弟新舊任隊長林智勝（左）、陳江和（右）交接。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

丘昌榮上任後，打電話給林智勝，希望他擔任隊長一職，林智勝表示，38歲再擔任隊長，很多想法已經不一樣，隊長的責任是擔任球員和教練團間的橋梁，「一切以團隊和諧為主」，他也在開訓典禮上對著球員喊話：「我們是一家人，一起輸、一起贏，今年要一起拿下總冠軍」。

林智勝新球季有新任務，也有重大紀錄需要完成，目前中職生涯累積283轟，差7轟可以超越退役球星張泰山的289轟紀錄，成為中職生涯最多轟球員，差17轟就可以成為中職史上首名300轟打者。

林智勝表示，300轟當然會是一個目標，但一切順其自然，對手也會不願意輕易被打全壘打，爭取一軍穩定出賽的機會，打得夠久，紀錄自然能夠完成。

王建民加入投手訓練 丘昌榮期待本土投手出頭

兄弟今年的投手教練團也很豪華，林恩宇為一軍牛棚教練，鄭錡鴻為二軍投手教練，王建民任二軍客座投手教練，王建民春訓期間也引入德州棒球農場訓練方式，希望帶給投手群新的刺激。

丘昌榮直言，台灣本土投手一直都是戰力相對薄弱的一環，但還是希望可以培養年輕投手，年輕球員有很好的素質，不希望他們在職棒生涯的前半段就設限在後援出賽，在戰績與球團規劃兼顧下，希望重用年輕投手先發，期待看到如廖乙忠這樣的「黑馬」冒出頭。

至於目前投手群規劃沒有完全定案，主要的變動為蔡齊哲移往長中繼，鄭凱文可能回到先發定位；蔡齊哲在亞洲冬季棒球聯盟後援出賽防禦率為0，表現亮眼，蔡齊哲說從去年總冠軍賽時就移往後援出賽，無法明確說出後援與先發的差別，但教練團認為他在後援的角色可以發揮的更好，蔡齊哲也希望全力調整、表現。

王威晨回憶12強直言夢幻 拚百盜不強求

在12強扮演伏兵的王威晨。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

王威晨在去年底世界12強棒球賽表現亮眼，獲選最佳三壘手獎，王威晨表示，有12強賽好表現光環，心情沒有什麼不同，「但現在回想起來還是覺得很夢幻，那是很棒的經驗」，對於自信的提升多少也有幫助，也提到若6搶1奧運棒球資格賽，身體許可、戰力需求，也願意再披中華隊戰袍。

王威晨12強賽後沒有休息太久，就展開自主訓練，他表示身為職業球員，休季期間一定要自主訓練，才能避免受傷、銜接不上春訓，自主訓練重點，各方面都持續強化、備戰新球季。

王威晨展現快腿優勢，2018年單季跑出44盜，去年單季27盜，職棒生涯4年已經累積75盜，連續2個球季拿下盜壘王，只要穩定出賽不受傷，有機會在本季完成生涯百盜里程碑。

王威晨說知道快要接近百盜，但盜壘是主動的戰術，必須考量戰況等很多因素，只要教練團願意信任，就會去嘗試，運用自己擅長的技能幫助球隊，「但不會因為快接近百盜，而做什麼特別的改變」。

談起新球季的目標，王威晨直言，跟著球隊打2次總冠軍賽，都沒能拿下總冠軍，大目標當然是球隊奪冠，至於個人目標，王威晨提到，打滿120場比賽，無論生理或心理一定會有疲勞感，去年的傷痛是很好的經驗，更知道如何保護好自己，「今年希望不要有傷痛、連小傷痛都盡量避免」。