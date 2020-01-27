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中職／7冠教頭洪一中 要讓悍將火力最大化

2020-01-27 15:15中央社 北27日電

中職富邦悍將隊今年延攬洪一中執掌兵符，展現新氣象。 聯合報系資料照
中職富邦悍將隊今年延攬洪一中執掌兵符，展現新氣象。 聯合報系資料照
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中職富邦悍將隊今年延攬洪一中執掌兵符，展現新氣象，雖然新球季陣容洪一中還需要透過2個月春訓觀察，不過他表示，會以去年為基礎，加上讓球員多練守位，火力最大化。

富邦悍將從2017年起接手義大經營球隊，連續3個球季未能闖進總冠軍賽，不過去年球季例行賽勝率5成34，與桃猿隊並列第一名，戰績逐年提升。悍將領隊蔡承儒表示，「球季結束後和董事長開檢討會，想做一些改進，洪總可能會有機會，接觸看看」。

最終悍將提供3年合約，成功打動洪一中，延攬了這名拿過7座總冠軍、拿下884勝的教頭，原本在桃猿隊的首席教練郭建霖、投手教練吳俊良也隨洪一中到悍將，前獅隊總教練黃甘霖則到悍將擔任外野教練，教練團展現新氣象。

由於才剛接下兵符，洪一中坦言，對於球員還需要利用春訓的時間觀察、熟悉，不過在訓練方式上會維持以往一貫的做法。洪一中明確指出，陣容安排會以打擊火力為主，「只要你能打，就會找位置給你」。

因此洪一中希望內野手能多練幾個位置，像是原本固定守游擊的李宗賢、守三壘的蔣智賢，都會讓他們在春訓期間嘗試不同位置，以找出最佳陣容。悍將內野充滿多名打擊好手，還有林益全、范國宸、內外野都可守的高國麟，新球季都可望能展現火力。

投手方面，悍將洋投全部都是熟面孔，砸重本找回去年「最強洋投」索沙，也成功留下將在中職邁入第8個球季的羅力，加上包林傑、伍鐸，洪一中認為：「因為都不是新進的洋投，在這個環境會比較適應，比較了解中職打者，對我們來說是優勢。」

至於本土先發輪值，悍將有去年奪下11勝、獲得最佳進步獎的陳仕朋。而第5號先發，洪一中目前規劃會以去年有先發經驗的選手為主，像是去年先發7場、奪下4勝的游霆崴，還有吳世豪、新秀江國豪。去年才進職棒的江國豪，也喊出新球季奪下10勝、新人王目標。

悍將去年展現絕佳牛棚戰力，牛棚團隊4.90名列中職第二名。其中終結者陳鴻文整季出賽50場，拿下6勝0敗、20次救援成功、4次中繼成功，防禦率僅1.70。雖然季末陳鴻文提出旅外自由球員，不過最終留在悍將，並續任副隊長，帶領年輕小將。

去年開刀清除骨刺的張耿豪，擁有10年職棒經驗，傷後復出後，這個球季可望為牛棚注入一劑強心針。看到去年悍將牛棚的表現，他也說：「年輕球員能上來對球隊是最好的，因為總不可能都是那幾個，希望他們能繼續維持去年的信心和表現，一起努力。」

洪一中牛棚中職

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