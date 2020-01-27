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中職／樂天「猿」年 教頭曾豪駒領軍拚4連霸

2020-01-27 15:13中央社 台北27日電

樂天桃猿昨在嘉義縣棒球場展開春訓。 記者蘇志畬／攝影
樂天桃猿昨在嘉義縣棒球場展開春訓。 記者蘇志畬／攝影
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告別Lamigo，中職樂天桃猿隊今年迎來新氣象，由年輕教頭曾豪駒領軍，他期盼團隊能更有競爭力，只要有機會就增加球員輪替，是否能完成史無前例4連霸，將是新球季最熱話題之一。

日本樂天企業從今年開始接手Lamigo桃猿，成為樂天桃猿隊，由於在球隊執教16年的總教練洪一中出走，球隊一度出現危機。不過原本的打擊教練曾豪駒適時挺身而出，扛下總教練重責，教練團也呈現一番新氣象，曾翊誠、林英傑分別擔任投手及牛棚教練，蔡建偉則是升上一軍擔任打擊教練。

新科總教練曾豪駒表示，新球季整體陣容和去年不會有太大差異，盼多增加球員輪替，他說，「希望團隊競爭力能夠提升，而不是只有先發9人，去年後半段體力調節就沒有很充足，希望二軍選手可以提升上來」。

由於鍾承祐已退役轉任二軍外野教練，新球季桃猿隊外野多了空間，曾豪駒也看好成晉能補上這個位置。成晉為2017年桃猿隊第3指名，雖然近幾年一軍機會不多，不過去年底參加亞洲冬季棒球聯盟表現優異，出賽14場，打擊率3成33。

相較於之前桃猿隊的方針是「能打就上場」，目前教練團期盼剛進職棒的高中選手能先將身體基礎打好。曾豪駒指出，如果年輕選手進職棒就一直比賽，缺乏建構式訓練，當身體及心理無法負荷時，會無法成長，因此春訓也會安排菜單，從身體強度、訓練量、觀念養成一步一步來。

洋投方面，李茲已經確定回鍋，去年在桃猿隊出賽30場，包含27場先發，拿下16勝6敗，防禦率4.18，表現不俗。另外桃猿隊還簽下了大聯盟級左投卡本特（Ryan Carpenter），前2年於大聯盟總共出賽15場，防禦率8.57，預計在2月報到，定位為先發投手。

本土先發輪值部分，第4號先發預計仍然是王溢正，去年他出賽25場，拿下中職生涯最多的12勝，防禦率4.54。不過他說：「我自己也沒有到很穩定，要趕快學習，我到現在還在學習，這些東西不是一步登天。」

至於第5號先發，曾豪駒點名翁瑋均、黃子鵬、新秀張喜凱都有機會。翁瑋均去年出賽16場含14場先發，拿下3勝6敗，防禦率6.14，已經有不少先發經驗，是爭取先發的優勢。

黃子鵬去年則是在牛棚，出賽多達60場，以23次中繼成功奪下中繼王，不過在經過與教練溝通後，春訓將朝著先發投手的方向訓練，他說：「把身體練強壯，先操下去就對了，如果真的要轉先發，春訓後段菜單再做調整，自己也先有個底。」

去年才進職棒的下勾投手張喜凱也有機會競爭先發位置，他表示，由於從業時期開始就擔任先發，適應上應該沒有問題。

曾豪駒樂天牛棚

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