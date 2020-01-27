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日職／明星臉新教頭 高津跟大餅有相同難題待解

2020-01-27 07:00福耳

中職去年季後再度沒有任何球員行使自由球員權利，同時也連6年沒有球員的交易，相較於自由球員市場已經連續第3年沒開門做生意，去年意外開張的自由教練市場，帶來了中職30年以來最震撼的一次教練團大流動。

其中重回中職的味全，當然是最早就公布總教練的球隊，去年4月就宣布由義大、富邦前教頭葉君璋扛起打造新球隊的任務，今年將正式參與二軍的比賽；統一在球季結束後的10月中宣布由林岳平接任「代」總教練一職；到這裡都還算是小漣漪，接著來的就是自由教練市場的大波浪了，首先是富邦公布成功挖角在Lamigo(樂天)已執教16個球季的洪一中，將擔任新年度的總教練，教練團也有大幅替換；主帥出走的樂天則是由年輕的一軍打擊教練曾豪駒接下易主後的首任總教練；兄弟也在幾乎是同日揭曉由首席教練丘昌榮接掌兵符，形成中職一軍4隊都是新教頭的現象。

中職總教練大洗牌，上演史上頭一遭四隊皆新官上任的戲碼，悍將洪一中(左1)將力抗另...
中職總教練大洗牌，上演史上頭一遭四隊皆新官上任的戲碼，悍將洪一中(左1)將力抗另三隊菜鳥教練丘昌榮(左2)、林岳平(右2)與曾豪駒(右1)。 聯合報系資料照、兄弟球團提供
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日職在去年季後也有3位新監督上任，這3位監督有著各自需要解決的問題，而他們所面對的難題跟中職這幾支球隊又有些許相似之處。

廣島近年雖打出不錯戰績，從16年連續三年拿到央聯的優勝，但是連續3年挑戰日本一未成，上季更是以半場勝差無緣季後賽，所以緒方孝市被換掉其實也是意料中的事情，接任的也是廣島具代表性的百勝OB佐佐岡真司。廣島上季的整體戰力與前年並未差多少，先發投手陣中仍有強森(Kris Johnson)、大瀨良大地、野村祐輔、九里亞蓮等不錯的投手，也有年輕投手床田寬樹崛起，牛棚也表現也十分優異，打線的表現就有明顯的差距，雖有維持水準的鈴木誠也、會澤翼、菊池涼介及打出生涯年的西川龍馬之外，其餘打者都較前一季有落差，火力強打的洋砲巴提斯塔(Xavier Batista)則是藥檢未過被禁賽。

廣島這幾年雖然曾拿下央聯優勝，卻總是跟日本一擦身而過，上季甚至無緣季後賽，佐佐岡上任後的挑戰就是要讓這支陣容變化不大，仍具相當爭冠實力的球隊重返季後賽，終極目標當然就是久攻不下的日本一，這與轉換跑道，要帶領富邦這支投打戰力都足以爭冠的隊伍打進季後賽，進而拿下悍將隊史首座總冠軍的洪一中，有相同的課題。

曾旅台打過興農的高津臣吾，是養樂多的新監督，養樂多近幾年的戰績呈現大起大落，這5季當中曾在15及18年球季拿下央聯優勝及第二名，其他3個球季不是墊底就是倒數第二，嚴重的投手失調，團隊防禦率及總失分是央聯最差，戰績當然再度墊底，季後陣容最大的變化就是強力洋砲巴倫汀(Wladimir Balentien)轉投軟銀，以及打出36轟的新人王村上宗隆能否維持去年的長打表現，都對養樂多的火力有決定性的影響，至於投手，也不是一兩季就可以有大幅改進的，高津的目標應該是放在先離開後段班。

養樂多在2020新球季將有新教練、新球衣、新陣容，高津臣吾將努力帶領球隊脫離後段...
養樂多在2020新球季將有新教練、新球衣、新陣容，高津臣吾將努力帶領球隊脫離後段班。 擷圖自養樂多官方網站
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這點跟身處在無論是投打戰力、補強力度及後勤支援等，跟其他3隊都有差距的統一總教練林岳平有蠻多類似之處，常常被台灣球迷說跟高津有明星臉的林岳平，在初掌兵符的第一年就想要拿下總冠軍的難度也是十分大，他跟高津兩個人在這幾年所要做的就是先將球隊的投手戰力提升到能與其他球隊相抗衡的階段，不過兩人雖然臉長得像，有一點倒是完全不同，就是高津是正式接任監督，而林岳平只是「代理」總教練。

養樂多新教頭高津臣吾(右)和統一獅代理總教練林岳平(左)兩人不但長得像，球員時代...
養樂多新教頭高津臣吾(右)和統一獅代理總教練林岳平(左)兩人不但長得像，球員時代也都是擔任終結者，第一次都兵也都面臨戰力吃緊的問題。 聯合報系資料照片
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40歲的曾豪駒與42歲的三木肇可以算是同年代的球員，兩人也都是第一次當職棒球隊的總教練，台灣樂天的球隊實力就不用說了，日職樂天雖然陣中主力先發美馬學在去年季後轉隊至羅德，但也網羅了羅德的工具人鈴木大地，投手方面有則本昂大、松井裕樹、岸孝之等，打線也有淺村榮斗、茂木榮五郎、銀次等，新球季的投打戰力其實都還是有一定的就爭力，要考驗的就是首度當監督的三木的領導功力，這一點跟曾豪駒有著相同的挑戰，只不過三木要面對的對手有軟銀及西武這兩支稱霸洋聯的強隊，面臨到的情況比曾豪駒要艱辛多了。

養樂多林岳平

福耳

愛台灣，愛棒球，愛原住民，愛欣賞藝文演出，用熱情挺棒球，用行動愛地球。

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