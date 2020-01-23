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棒球／年後青棒重頭戲 木棒聯賽2月10日開打

2020-01-23 18:29聯合報 記者葉姵妤／即時報導

迎接農曆新年，各單位準迎接春節假期，待年假放完，業餘重點賽事就將陸續登場，年初青棒重頭戲108學年度高中聯賽木棒組（木棒聯賽）將在2月10日開打，除了各校要爭取冠軍榮耀，頂尖好手也要藉此提高身價。

木棒聯賽自93學年度起開始舉辦，今年報名隊數44隊再創新高，但其中已報名的華德工家傳出解散消息，可能無法參賽，實際參賽隊數可能仍維持與104、105學年度相同的43隊。

除了華德工家棒球隊傳解散，宜蘭中道中學在前年因經費不足停招，今年已退出木棒組舞台，轉以社團性質發展，但另有兩支生力軍，原本主攻軟式組的羅東高工去年轉木棒組，今年將首度參賽，另外高雄市新光高中轉型科班球隊兩年，也將首次在木棒聯賽亮相。

今年木棒聯賽分四階段進行，第一階段賽事在2月10日於高雄開打，分8組共取24隊晉級，第二階段於2月17日至19日登場，16強隊伍於2月21日至23日進行第三階段賽事，2月28日起在嘉義進行12強淘汰排名賽，冠軍將在3月2日出爐。

去年平鎮高中奪下隊史在木棒聯賽的第二冠，今年挑戰首次二連霸，穀保家商則是連3年闖進冠軍戰、兩度不敵平鎮，但至今在木棒聯賽累積5冠仍傲視群雄。

除了各隊角逐冠軍，木棒聯賽也是國內、外球探聚焦的重點賽事，包括陳柏毓（北科附工）、張弘陵（三民高中）等具旅外條件的投手，因超齡無法參與5月舉行的玉山盃（國手選拔賽），木棒聯賽成為爭取關注和提高身價的最佳機會。

木棒聯賽第一階段分組。圖／取自學生棒聯粉絲團
木棒聯賽第一階段分組。圖／取自學生棒聯粉絲團
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陳柏毓玉山盃平鎮高中

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