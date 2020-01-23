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中職／紀華文前進東京奧運 台灣唯一技術人員

2020-01-23 09:26聯合報 記者藍宗標／即時報導

中職資深裁判紀華文(右)。 報系資料照
中職資深裁判紀華文(右)。 報系資料照
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世界棒壘球總會（WBSC）今天公布東京奧運技術人員名單，中職資深裁判紀華文獲選棒球賽裁判，成為我國在本屆奧運棒壘球賽唯一技術人員。

紀華文本月11日剛滿51歲，執法生涯1997年從台灣大聯盟開始，2004年進入中職至今，兩聯盟合計執法超過2500場，從2017年起擔任中職副裁判長。

紀華文在國際賽執法經驗豐富，包括2006、08年亞洲職棒大賽、15年世界12強賽、17年經典賽和亞洲職棒冠軍爭霸賽、去年世界12強賽，接下來將在今年七月進行的東京奧運棒球賽，將是個人生涯奧運初體驗。

中職棒球大聯盟

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