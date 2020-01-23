中職／百救援林岳平看後輩 衝到200場才是指標

陳禹勳。 聯合報系資料照片 分享 facebook 中職新球季3月14日開打，樂天桃猿隊「守護神」陳禹勳邁入生涯第七季，只差八場救援成功完成百救援紀錄，將是史上第三位達到這個里程碑的投手；統一獅隊總教練林岳平認為，新生代球員只要固定卡位，未來達到百救援的難度將會降低，能衝到200救援成功才是指標。

中職過去30季達到百救援的投手只有林岳平（129救援）、凱撒，（124救援），接下來就等陳禹勳破百；他過去六季在猿隊累積92場救援成功，如果沒有意外，最快今年上半季可達到三位數，將是樂天成軍後第一項重大紀錄。

陳禹勳2017、18年分別以37、30救援奪下中職救援王，去年出賽43場只有1敗7中繼9救援、防禦率4.46，猿隊一度用洋投李茲填補滅火任務，黃子鵬、吳丞哲、林柏佑、冠猛也都有救援成功紀錄，全隊合計19救援還不如獅隊陳韻文（24救援）、富邦悍將隊陳鴻文（20救援）。

猿隊去年63勝2和55敗，最後完成三連霸，林岳平表示，陳禹勳表現下滑，可用其他投手補上來，最大重點是球隊戰績夠好，才有本錢這樣做。

他說：「以後百救援投手應不難，但必須球隊戰績有一定水準，這會牽動投手的救援成績。」

林岳平強調，本土投手以前想拚救援成績不易，各隊都靠洋投救火，現在情況不同，但想爭取更多救援成功，球隊勝率一定要有五成以上，陳禹勳、米吉亞（2014年35救援奪下救援王）都是例子。