中職／林岳平看好陳韻文攻頂 去年奪救援王是罕例

統一獅隊總教練林岳平生涯129場救援成功紀錄，中職史上排名第一，也是唯一完成百救援的本土投手，他預言隊上 「守護神」陳韻文未來將會躍居榜首，年僅24歲已有60救援是最大本錢。

陳韻文2015年9月12日展開生涯首戰，去年24救援奪下首座救援王頭銜，也是繼2009年林岳平之後，獅隊投手再度獲獎；陳韻文近三季救援成功都達二位數，目前60救援在史上排名第七，也是現役投手第三，只落後陳禹勳（92救援）、陳鴻文（72救援）。

獅隊去年戰績48勝2和70敗，在中職四隊排名墊底，更寫下隊史單季最多敗紀錄，林岳平說：「球隊戰績不佳，陳韻文卻能奪下救援王，這是很罕見的例子。」

陳韻文去年出賽48場，投出2勝3敗1中繼24救援、防禦率3.02，整季救援失敗五場；林岳平認為，擔任守護神不必看防禦率，而是成功率，最後能為球隊守住勝利最重要，陳韻文是成功率高、失敗率低的投手。

獅隊去年陷入低潮，上、下半季、全年排名都是最後，林岳平表示，球隊戰績不佳，守護神這個位置更是不能輕易換人，陳韻文一定要守住、為球隊保勝才行。

陳韻文五年前生涯首戰未滿20歲，生涯前兩季還有七場先發紀錄，2017年起專職救援，近三季快速累積54場救援成功，今年上半季一開打就可完成生涯第200次出賽紀錄（目前197場）。

林岳平表示，任何投手擔任守護神，只要長期待在這個位置，加上球隊戰績不錯，救援成績就有一定水準，陳韻文未來值得期待。