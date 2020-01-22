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日職／12強賽改變張奕 燃起拚單季10勝信心

2020-01-22 16:58聯合報 記者藍宗標／即時報導

歐力士隊台灣投手張奕棄打從投，去年不但在一軍奪勝，還在世界12強賽投出氣勢，日本「棒球周刊」雜誌本期用四頁大幅報導，一問一答專訪方式搭配帥氣照片，張奕透露在12強賽學到不少東西，燃起新球季拚10勝的信心。

張奕去年5月16日初登一軍，新人球季出賽八場、包括六場先發，戰績2勝4敗、防禦率5.93，季後披上中華隊球衣，在12強賽對委內瑞拉、南韓之戰連續奪勝，兩場先發合計13.2局未失分。

去年在歐力士六場先發紀錄，最多只投六局，有四場投不滿五局，張奕表示，投球局數不長才知控球的重要性，但要控得好很吃體力，12強賽嘗試改變，有抓到一些感覺。

他說：「對委內瑞拉之戰有些疲累，告訴自己不想多餘的事，身體的疲勞就會消失、力量就會出來。」

張奕表示，在12強賽時，投手教練要他在投手丘上不必多想，專心做一件事就好，這是很寶貴的經驗，現在會告訴自己，身體疲勞、覺得很重時，別再胡思亂想。

日職本季賽事3月20日開打，歐力士在客場對決樂天隊，張奕第一個目標是穩定輪值先發，他說：「先求站穩先發，再給自己壓力挑戰十勝，只要達到這個門檻，以後就會更有自信。」

張奕強調，12強賽結束後，新球季就是想拚十勝，「一直在想，現在需要什麼？要做什麼？什麼是必要的？」

張奕歐力士樂天

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