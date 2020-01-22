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日職／棒球周刊專訪張奕 棄打從投一度非常沮喪

2020-01-22 15:34聯合報 記者藍宗標／即時報導

日本「棒球周刊」雜誌本期大篇幅報導旅日投手張奕。 圖／聯合報系資料照片
日本「棒球周刊」雜誌本期大篇幅報導旅日投手張奕。 圖／聯合報系資料照片
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日本「棒球周刊」雜誌本期大篇幅報導旅日投手張奕，從他前年在二軍棄打從投、去年在一軍竄起、世界12強賽投出氣勢，一直到新球季展望做了完整剖析，這位25歲台灣好手回想生涯最低潮的時刻，不但覺得打球不快樂，甚至用「非常沮喪」形容自己的心情。

張奕2016年以育成野手身分加盟歐力士隊，由於打擊表現普通，前年六月在二軍投手教練酒井勉的鼓勵下改練投手，接下來生涯出現極大轉變，去年八月八日締造日職史上首位育成選手棄打從投、在一軍初先發奪勝紀錄。

張奕表示，剛進歐力士第一年，目標就是以野手身分努力，直到前年二軍比賽無法隨隊遠征、留在球場練習，根本沒有動力，心想「打棒不快樂」，才會想要練投試試看。

抱著可能會被開除、好玩的心態，張奕練投一鳴驚人，145公里直球讓教練團很滿意，用「很好的快速球」形容，他才找回一些信心。

其實在棄打從投的過程中，張奕無法肯定這是不是好的轉機，他說：「非常沮喪、心情很不好，不知實力到底可不可以，很感謝教練給我機會，也決定再努力。」

張奕一度對未來茫然時，前歐力士王牌投手、目前效力日本火腿隊的36歲投手金子弌大影響很大，他表示，前年秋訓仔細觀察金子，每天早上六點半都可聽到汽車的引擎聲，原來這位老將固定一大早開車到練習場，準備開始練球，自己在宿舍看到這一幕，受到很大衝擊。

張奕歐力士日本火腿

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