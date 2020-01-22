中職／「小龍女」冬盟初試啼聲 為2021累積經驗

中職味全龍啦啦隊Go Beauties小龍女成軍，雖然在中職31年新球季僅能在二軍看到球員身影，但球團預計將安排啦啦隊在假日二軍賽事中現身應援，為2021球季累積經驗。 中央社 分享 facebook

味全龍去年重返中華職棒，也同步成立啦啦隊Go Beauties小龍女，10名小龍女在2019冬季聯盟輪番登場，初試啼聲帶動球隊應援氣氛，也為未來一軍場上加油累積實力。

味全龍重返中華職棒，2019年季中選秀後全隊在亞洲冬季聯盟初登場，雖然2021年才能在一軍出賽，但是球團仍先打造球員應援曲，要讓選手有一軍選手出賽感受，也讓加油團隊習慣場邊應援運作。

隨著應援曲系統建立，球團也成立啦啦隊GoBeauties小龍女，在場邊帶動球迷加油氣氛，雖然是剛成立的啦啦隊，但是仍有不少球迷隨著女孩一起為球隊加油打氣。

小龍女自去年經過海選，選出現有10名成員，包含小咪、采依、米奇、星岑、君白、梔梔、筠熹、琪琪、心璇與軒軒。其中小咪與采依曾是桃猿LamiGirls成員，心璇與軒軒是統一獅啦啦隊Uni Girls成員。

再次重返球場的小咪，球場應援經驗豐富，也是其他小龍女請教的對象，她說，在陌生環境中能看到熟悉的球迷面孔很感動，很開心新舊球迷一起為味全龍加油。

首次登場應援的筠熹表示，第一次當啦啦隊心情很緊張也很新鮮，尤其是在陌生的舞台演出；也是首次應援的梔梔則說，球場看台應援與平常練習完全不同，一看到觀眾心情就會很熱血，忍不住隨著比賽沸騰起來。

雖然在中職31年新球季僅能在二軍看到球員身影，但是球團方面也預計將會安排啦啦隊在假日二軍賽事中為球員加油打氣，也是替2021年球季累積經驗與實力。