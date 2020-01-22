少棒／第15屆竹塹盃錦標賽 韓國小將熱血初體驗

第15屆「2020竹塹盃少年棒球錦標賽」，今年共齊聚24隊球隊爭鋒，並首次邀請韓國大邱區壽城少棒隊來台進行棒球交流。圖／教育處提供 分享 facebook

第15屆「2020竹塹盃少年棒球錦標賽」，今年共齊聚24隊球隊爭鋒，並首次邀請韓國大邱區壽城少棒隊來台進行棒球交流，不分台韓，每一場賽事都是熱血棒球的切磋交流，昨天圓滿落幕。新竹市長林智堅表示，新竹市基層棒球一直都與日本有交流往來，而今年邀請韓國大邱區壽城少棒一起參與竹塹盃賽事。

「壽城的孩子表現不錯，跟民富國小、新竹縣大同國小都僅以一分之差落敗，比較可惜」，主辦單位東園國小校長曾玉蓮表示，竹塹盃舉辦15屆以來，讓許許多多熱愛棒球的小小球員有一個舞台，燃燒棒球魂，而每一場比賽，球員們都盡情揮灑汗水，在場上發揮實力、爭取最佳表現。

韓國大邱區壽城科長辛亨默表示，除了在少棒賽事上的交流外，希望未來也能在不同文化、藝術項目進行交流，開幕典禮上由東園國小棒球隊隊長李育昇致贈小禮物給韓國壽城隊代表隊隊長南太雄（남태웅），象徵台韓雙方開啟友誼之門。隊長李育昇說，「輸贏不是重點，比賽的過程才是最刺激最令人期待的」，要好好和韓國球員學習不同的棒球技巧。

教育處說明，竹塹盃少棒錦標賽的由來，是為增加新竹市學校棒球比賽的經驗所成立的，自2006年至今已辦理15屆，已經成為北部地區少棒的經典賽事之一，今年賽事於新竹市虎林棒球場及苗栗縣後龍溪高灘地棒壘球場二場地舉辦，六年級組由桃園市華勛國小、五年級組由桃園市龜山國小奪下金牌。