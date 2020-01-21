親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
棒球
路跑
綜合

武漢肺炎進入美國 美疾管中心證實華盛頓州出現首例

運動筆記等一個人的 BQ~~~~ 渣打馬拉松心得我與BQ的距離
健行筆記全球最美28條小路之台灣唯一入選。見晴懷古步道三腳南山上有著「摩艾石像」謎樣氣息 不用到復活島 就在台灣
NBA今日最佳球員- Damian Lillard (1月21日)賽事懶人包 (1月21日)

6搶1／休息完再出發 吳昇峰先等過年

2020-01-21 23:51聯合報 記者藍宗標／台北報導

吳昇峰對於六搶一態度淡定。 記者藍宗標／攝影
吳昇峰對於六搶一態度淡定。 記者藍宗標／攝影
分享

合庫隊卅二歲投手吳昇峰歷經前年雅加達亞運、去年亞洲錦標賽、世界十二強賽後，成為業餘球界代表性強投，但他面對是否再度挑戰今年六搶一奧運資格賽的問題，態度有些淡定，頗有「成功不必在我」的味道。

吳昇峰當然想要爭取六搶一國手，他強調先不管這個問題，目前調整以接下來業餘比賽為主，自己能否入選也不是那麼重要，最大重點是中華隊能進東京奧運

去年是吳昇峰棒球生涯最夢幻的一年，不但歷經一連串國內、國際賽，還獲邀參加中職明星賽，最後在壓軸的十二強賽先發對決美國隊，甚至一度有贏球機會；但他在短時間內密集出賽，身體有些吃不消，本月七日投完爆米花聯盟冠軍賽後，坦言已經有些狀況，最近完全處於休息狀態。

中職年度球員卡昨天上市，吳昇峰是「紀錄傳遞雙簽卡」的主角，罕見以業餘身分入列，他說：「休息一個多星期後，疲憊感逐漸消失，現在身體感覺非常好。」

回想高強度的十二強賽，吳昇峰認為過程不覺得有太大壓力，直到比賽結束沉澱心情，才覺得肌肉、體力流失很多，在爆米花聯盟投球有些力不從心。

「現在最重要的目標就是過年穿衣服好看，找回身體曲線。」吳昇峰的搞笑功力不輸球技，笑說：「再過幾天就要過年了，到時要去拜年，穿衣服當然要好看一點，球技、體能等到年後再說。」

東京奧運拜年吳昇峰爆米花聯盟中華隊

延伸閱讀

6搶1／兄弟3教練支援國家隊？領隊：還沒有答...

6搶1／球員卡兄弟先合體 王躍霖期待王維中同...

中職／2018球員卡上市 吳昇峰、王宗豪也入...

6搶1／吳昇峰終於放空 過年目標是找回身體曲...

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

6搶1／爭奧運資格沒退路 高志綱等待英雄

2020-01-21 23:49

6搶1／球員卡兄弟先合體 王躍霖期待王維中同隊

2020-01-21 17:49

中職／王建民點醒楊志龍 姿勢易造成肩膀負擔大

2020-01-21 17:21

6搶1／吳昇峰終於放空 過年目標是找回身體曲線

2020-01-21 16:58

中職／2018球員卡上市 吳昇峰、王宗豪也入列

2020-01-21 19:02

中職／不怕被洪一中操爆 張正偉：在兄弟也很操

2020-01-21 18:45

6搶1／17年前救了中華隊 高志綱期待新英雄

2020-01-21 16:05

經典賽／中職爭辦明年賽事？吳志揚：無從評估

2020-01-21 15:39

日職／近10年第一指名球員 樂天績效最差

2020-01-21 07:00

中職／石垣島熱身賽 猿教練團試車

2020-01-21 00:44

王貞治榮光展／王桑實現2轟承諾 趙士強直呼神

2020-01-21 00:40

王貞治榮光展／王桑面前敲再見轟 林威助忘不了

2020-01-21 00:37

棒球／王貞治榮光的軌跡 大年初一台北開展

2020-01-20 18:54

中職／手腕運用類似劍道 林威助傳授年輕球員

2020-01-20 17:37

棒球／王貞治預告雙響砲 趙士強：真的打兩支

2020-01-20 16:51

6搶1／嘜擱吵啊！趙士強期待棒界一元化

2020-01-20 16:42

中職／在王貞治面前再見轟 林威助至今印象深刻

2020-01-20 15:55

中職／石垣島交流賽對羅德 樂天桃猿25人名單出爐

2020-01-20 14:46

日職／離冠軍最遙遠 歐力士物換星移的25年

2020-01-20 07:00

中職／偷暗號風波 徐生明「在嘉抓間諜」最著名

2020-01-20 07:00

中職／國際賽打亂春訓有前例 悍將可留霖總壓陣

2020-01-15 07:00

中職／先發土投難出頭 洋將限2投1野才有未來

2020-01-14 07:00

日職／台灣球員看好看滿 沖繩春訓這時間去最好

2020-01-14 07:00

日職／松坂世代漸凋零 藤川球兒逆勢創造不朽

2020-01-13 07:00

日職／傳奇不再喚不回 西武努力變不一樣了

2020-01-09 07:00

中職／中信農場有遠見 富邦球員發展部也該延續

2020-01-08 07:00

日職／張奕崛起、瓊斯加盟 歐力士或成最大黑馬

2020-01-07 07:00

日職／央聯補強大挫敗 距離洋聯車尾燈更遠了

2020-01-06 07:00

中職／洪一中砲轟老東家 炒熱話題不是壞事

2020-01-06 07:00

過去10年 改變中職五大事件

2020-01-02 07:00

中職／王建民若被挖走 悍將後勁恐將不足

2020-01-01 07:00

日職／最強打者棄美夢 柳田悠岐拼新世代三冠王

2019-12-31 07:00

日職／韓流是否再起？ 看近年最關鍵雙洋將

2019-12-30 07:00

中職／生涯不到2年一籮筐 挑戰職棒要有覺悟

2019-12-30 07:00

中職／陳鴻文人生逆轉勝 應感謝曾經不看好的人

2019-12-26 07:00

中職／台灣球員旅日難適應 陳鴻文準備好了嗎？

2019-12-25 07:00

日職／與棒球先生、鐵人同背號 激勵大王更前進

2019-12-24 07:00

中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭

2019-12-23 07:00

日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

2019-12-23 07:00
看更多

熱門文章

NBA／林書豪前戰友帕森斯遭酒駕撞 生涯恐告終

2020-01-21 08:47

NBA／塞爾蒂克宰湖人32分 華克奪對詹姆斯首勝

2020-01-21 11:16

NBA／兒子被球迷丟東西 詹皇震怒

2020-01-21 14:26

NBA／帕森斯車禍重創 林書豪：兄弟早日康復

2020-01-21 10:47

NBA／里拉德狂飆61分 連創多項傲人紀錄

2020-01-21 15:57

NBA／里拉德轟新高61分 拓荒者延長賽勝勇士

2020-01-21 15:07

NBA／保羅砍28分宰前東家 雷霆賞火箭4連敗

2020-01-21 10:12

NBA／三分球17投僅1中 哈登賽後惡補外線

2020-01-21 12:44

NBA／超越艾佛森與華克 里拉德61分創多項紀錄

2020-01-21 16:57

NBA／傳多隊有意交易延攬 羅斯：對現狀滿意

2020-01-21 15:54

日職／近10年第一指名球員 樂天績效最差

2020-01-21 07:00

帶隊能力與時俱進 35歲詹姆斯老罔老還會哺土豆

2020-01-21 07:00

中職／王建民點醒楊志龍 姿勢易造成肩膀負擔大

2020-01-21 17:21

NBA／過去28度交手詹姆斯全敗 華克很在意

2020-01-21 09:44

MLB／前塞揚「國王」赫南德茲 小聯盟約簽勇士

2020-01-21 08:01

NBA／安戴托昆波大三元 公鹿7連勝連創紀錄

2020-01-21 10:45

NBA／西蒙斯34分大三元 76人破籃網奪4連勝

2020-01-21 09:36

MLB／球迷要他觸身球報復太空人 史卓曼：母湯

2020-01-21 09:26

MLB／臨危承擔大都會教頭 前隊長萊特沒興趣

2020-01-21 08:19

澳網／莎拉波娃首輪淘汰 連3場大賽一輪遊

2020-01-21 11:47

NBA／鵜鶘21顆三分球破紀錄 斬斷灰熊7連勝

2020-01-21 12:11

NBA／熱火驚險退國王 延長賽7戰全勝傲視群雄

2020-01-21 13:24

NBA／富比士、懷特三分彈助威 馬刺驚險勝太陽

2020-01-21 15:50

6搶1／17年前救了中華隊 高志綱期待新英雄

2020-01-21 16:05

MLB／名人堂開票過半 基特仍保百分百得票率

2020-01-21 09:56

MLB／洛磯總管操作交易 亞瑞納多：不被尊重

2020-01-21 11:07

NBA／老鷹楊恩42分15助攻無用 鮑威爾助暴龍4連勝

2020-01-21 11:10

澳網／復出首戰不敵跳跳人 盧彥勳止步首輪

2020-01-21 18:27

澳網／女單唯一台將 謝淑薇首輪出局

2020-01-21 16:05

中職／不怕被洪一中操爆 張正偉：在兄弟也很操

2020-01-21 18:45

NBA／上周最佳球員 雷納德、西蒙斯強勢入選

2020-01-21 09:15

NBA／爵士主場以逸待勞 大勝溜馬30分

2020-01-21 13:29

羽球／七龍珠超狂聯名 戴資穎認證喊酷

2020-01-21 21:28

NBA／小將波特籃板創新高 金塊客場擊退灰狼

2020-01-21 15:46

NBA／前詹皇隊友失心瘋遭暴打踩頭 友人求協助

2020-01-21 14:56

6搶1／吳昇峰終於放空 過年目標是找回身體曲線

2020-01-21 16:58

澳網／一輪遊後下一步？ 莎娃：我不能預知未來

2020-01-21 19:36

6搶1／球員卡兄弟先合體 王躍霖期待王維中同隊

2020-01-21 17:49

經典賽／中職爭辦明年賽事？吳志揚：無從評估

2020-01-21 15:39

中職／2018球員卡上市 吳昇峰、王宗豪也入列

2020-01-21 19:02
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top