6搶1／休息完再出發 吳昇峰先等過年

吳昇峰對於六搶一態度淡定。 記者藍宗標／攝影 分享 facebook

合庫隊卅二歲投手吳昇峰歷經前年雅加達亞運、去年亞洲錦標賽、世界十二強賽後，成為業餘球界代表性強投，但他面對是否再度挑戰今年六搶一奧運資格賽的問題，態度有些淡定，頗有「成功不必在我」的味道。

吳昇峰當然想要爭取六搶一國手，他強調先不管這個問題，目前調整以接下來業餘比賽為主，自己能否入選也不是那麼重要，最大重點是中華隊能進東京奧運。

去年是吳昇峰棒球生涯最夢幻的一年，不但歷經一連串國內、國際賽，還獲邀參加中職明星賽，最後在壓軸的十二強賽先發對決美國隊，甚至一度有贏球機會；但他在短時間內密集出賽，身體有些吃不消，本月七日投完爆米花聯盟冠軍賽後，坦言已經有些狀況，最近完全處於休息狀態。

中職年度球員卡昨天上市，吳昇峰是「紀錄傳遞雙簽卡」的主角，罕見以業餘身分入列，他說：「休息一個多星期後，疲憊感逐漸消失，現在身體感覺非常好。」

回想高強度的十二強賽，吳昇峰認為過程不覺得有太大壓力，直到比賽結束沉澱心情，才覺得肌肉、體力流失很多，在爆米花聯盟投球有些力不從心。

「現在最重要的目標就是過年穿衣服好看，找回身體曲線。」吳昇峰的搞笑功力不輸球技，笑說：「再過幾天就要過年了，到時要去拜年，穿衣服當然要好看一點，球技、體能等到年後再說。」