6搶1／爭奧運資格沒退路 高志綱等待英雄

高志綱是獅隊唯一入團教練。 記者藍宗標／攝影 分享 facebook

中華棒球隊備戰四月一日開打的六搶一奧運資格賽，統一獅隊首席教練高志綱生涯首次進入教練團，期待新生代國手中，有人可以跳出來當英雄，就像他十七年前在亞洲錦標賽一樣，幫助中華隊拚進奧運。

二○○三年在日本札幌進行的亞錦賽，中華隊對南韓之戰延長十局下，高志綱揮出再見安打，幫助中華隊五比四獲勝，闖進隔年雅典奧運，這也是中華隊首次在一級國際賽擊敗韓職菁英組成的國家隊。

六搶一奧運資格賽將是中華隊挑戰東京奧運最後機會，高志綱說：「同樣沒有退路的比賽，期待會有其他選手跳出來。」

中華隊在去年世界十二強賽失利後重組教練團，總教練洪一中再度領軍，高志綱是獅隊唯一入團的教練，他表示，接獲通知有點嚇一跳，沒想到這時機可以幫助中華隊。

高志綱形容「和中華隊有特殊情感在」，沒有第二個想法，馬上就答應了，六搶一奧運資格賽壓力很大，希望全隊都能撐住。

六搶一奧運資格賽四月一日到五日在台中洲際、斗六球場進行，中華隊教練團已公布洪一中、吳俊良、郭建霖、黃甘霖、高志綱，同屬中信兄弟隊的王建民、彭政閔、陳江和仍待確認；中職會長吳志揚沒有把握能在過年前敲定，但他強調，這三人基本上沒問題，只差最後確認程序而已。

吳志揚表示，中華隊是地主隊，安排六搶一熱身賽會以方便性為主，力拚奧運門票。