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中職／近10年選秀策略 統一獅表現最不理想

2020-01-22 07:00聯合新聞網 Tzuyi

農曆年將至，中職各隊在短暫的休息後就要朝新球季邁進，許多新人在此時被寄予厚望，期待能頂上本土先發投手位置，或彌補打線的空缺。不過每年懷抱夢想加入職棒的球員，除了七分靠努力外，還有三分靠天注定，球隊養成及陣型都影響著未來發展。

過去十年中，包含2013年的高中生選秀，總共舉辦了11場選秀會。計有超過數百位球員入選，族繁不及備載。若單以前三輪選秀會，加上去年味全單輪可選2名球員，總計135人入選。這應該是各隊主力及主要培訓球員的來源，不過未加入、退休或遭釋出的，已經高達39名，比例高達3成。其中統一、富邦(含興農及義大)、Lamigo各9名，中信(含兄弟)則是12名。

中職近十年選秀有數百人入選，但很多球員在短時間內就會退出職棒圈，競爭相當激烈。 ...
中職近十年選秀有數百人入選，但很多球員在短時間內就會退出職棒圈，競爭相當激烈。 聯合報系資料照片
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雖然未在陣中球員數以黃衫軍最多，但若非冰風暴影響，實際同樣為9人，而且中信近年選的球員表現非常亮眼，選秀成果並不差。以往雖然提過義大選秀球員幾乎快被接手的富邦砍光，但他們的旅外幫無庸置疑替球隊打下基底，曾幫助球隊奪下榮耀，至今仍是維持戰力的重點。因此從整體來比較，選秀表現最不理想的是統一獅隊，不但未能維持7年5冠的霸業，球隊還陷入前所未有的連續墊底窘境，讓總教練換了又換。

在旅外歸國潮期間，他們第一順位陸續選入了陳鏞基、黃志龍及羅錦龍，但除了陳鏞基外，其餘兩位投手對球隊貢獻並不顯著。2011年底加入的黃志龍，在球隊三年沒有拿過一勝，防禦率高達7.77，2014年底遭到釋出。隨後加入的羅錦龍，雖然前兩年貢獻16勝，但至去年底退休為止，依然只有這些勝場，最近這5年只出賽5局，首輪選秀只能用2年，CP值並不高。

羅錦龍加入統一獅後前兩年表現不差，但也就只有這兩年有成績，以他的選秀順位及待遇，...
羅錦龍加入統一獅後前兩年表現不差，但也就只有這兩年有成績，以他的選秀順位及待遇，並不是個成功的選秀。 聯合報系資料照片
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2013年獅隊當年為了網羅郭泓志，促成聯盟制定「旅外傑出球員條款」，不過付出的代價是放棄該年度新人選秀前三輪。由於他們甫完成7年5冠的霸業，前一年也順利拋下彩帶，看似兵強馬壯且僅有第四順位，理因損失不大，但他們仍放棄選入謝榮豪、林羿豪、劉時豪、林威助等機會。而且獅隊同樣只用了2年，就將郭泓志釋出，這明顯是個失敗的策略。

放棄3輪選秀卻只換來郭泓志2年使用權，這一樣是個失敗的策略。 聯合報系資料照片
放棄3輪選秀卻只換來郭泓志2年使用權，這一樣是個失敗的策略。 聯合報系資料照片
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就在這幾年失敗的選秀中，獅隊從2014年底開始由盛轉衰，主要原因在於7年5冠的陣容，終究還是會面臨世代交替的問題。當主力球員面臨長年征戰後的傷痛時，沒有年輕球員頂上戰力，造成戰績不振，最後還是必須讓老將們帶傷上陣。

如果付出學費，可以養成許多好手那也值得，不過看起來勉強及格的大概只有陳韻文及江辰晏二人。他們目前新秀球員主要來自2016年後的選秀，代表他們繳的學費除了獲得更好的選秀權外，並沒有養成太多球員。在2015年前選入的球員中，除了陳鏞基外，僅有陳韻文及江辰晏成為主將，包含林子崴、鄧志偉、鄭鎧文、楊家維等，都是每年被期待，但至今仍是在一、二軍徘徊。

林子崴至今的表現乏善可陳，讓他成為首輪選秀中最令人失望的其中一人，破壞獅隊組成本...
林子崴至今的表現乏善可陳，讓他成為首輪選秀中最令人失望的其中一人，破壞獅隊組成本土強投陣容的夢想。 聯合報系資料照片
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由於中職自由市場不興盛，除了找來強力外援外，選秀及養成是球團想要戰績一飛衝天的最重要路徑。在養成之前，選入適合的球員就成為關鍵，Lamigo靠著選入適合的球員，減少培訓的時間，讓他們拿下8年6冠的好成績。統一因為長期選秀表現不理想，現僅靠2016及2017年的選秀球員打天下明顯不足，要重返榮耀恐怕還需要再加把勁。

羅錦龍郭泓志統一獅
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