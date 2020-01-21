6搶1／吳昇峰終於放空 過年目標是找回身體曲線

合庫隊投手吳昇峰出席中職球員卡記者會，露出開心笑容。記者藍宗標／攝影 分享 facebook

合庫隊投手吳昇峰經過去年世界12強賽的洗禮，棒球生涯獲益良多，但也因為連續好幾個月在業餘比賽、國際賽密集登板，身體一度出現疲態，結束爆米花聯盟後，終於獲得喘息機會，他笑說：「現在最重要的目標就是過年穿衣服好看，找回身體曲線。」

吳昇峰去年歷經一連串國內、國際賽，還獲邀參加中職明星賽，本月七日投完爆米花棒球聯盟後，坦言身體已經有些狀況，最近完全處於休息狀態。

他說：「休息一個多星期後，疲憊感逐漸消失，現在身體感覺非常好。」

六搶一奧運資格賽四月一日開打，吳昇峰有機會再進中華隊，他表示，先不管這個問題，調整狀況以業餘比賽為主，自己能否入選也不是那麼重要，最大重點是台灣能夠進奧運。

吳昇峰回想去年12強賽，過程不覺得有太大壓力，直到比賽結束沈澱心情，才覺得肌肉、體力流失很多，在爆米花聯盟投球時有些力不從心。

吳昇峰笑說，再過幾天就要過年了，到時要去拜年，穿衣服當然要好看一點，球技、體能等到過年後再說。

2018中職年度球員卡今天上市，吳昇峰是「紀錄傳遞雙簽卡」的主角，他表示，雖是小小球員卡，對業餘球員卻是莫大鼓勵，自己覺得創造些許價值、成就。