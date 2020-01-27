親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
HBL
棒球
路跑
綜合
運動筆記我不是來放棄，是來突破的百傑女子初馬42.195K 好難，但我想完成
健行筆記宜蘭·南澳 ▎翠峰湖 ft.日出迷糊步道。米洋溪步道。百年茄苳巨木。樂米吊橋
NBA賽事懶人包 (1月26日)今日十大好球 (1月26日)

中職／帶菜鳥練功 葉君璋拚球隊重生

2020-01-27 00:00聯合報 記者婁靖平／台北報導

葉君璋。圖／聯合報系資料照片
葉君璋。圖／聯合報系資料照片
分享

中職新球季四隊各有新教頭，重回中職第一年的味全龍隊，則在葉君璋帶領下，在二軍跨出第一步，最大目標是讓年輕球員累積經驗，為明年的第一個一軍球季，奠定深厚拚戰基礎。

中職元老球隊龍隊今年成為「新軍」，但還無法挑戰一軍，整季必須先在二軍歷練，「葉總」帶著豐富的總教練資歷，率領菜鳥群展開球隊重生的第一季。

龍隊去年在冬季聯盟初次亮相，最終拿下第三名，成軍五個月有如此表現，讓葉君璋備感意外，他認為子弟兵技術已有水準，比原先預期還好，只差在經驗。

在冬盟磨練出來的表現，葉君璋打了八十分的高評價，接下來，將在二軍面對各種挑戰，還要繼續累積經驗，是新年度球季的重要課題。

龍隊積極備戰第一個球季，葉君璋的作戰藍圖大致勾勒完成，球團在去年年底，先和廖文揚羅華韋曾陶鎔、江忠垣四位擴編選秀球員簽約，持續補強戰力。

教練團評估後，另簽下羅嘉仁林瑋恩及左投林政賢，目前球員總數已達四十九人，葉君璋表示，陣中年輕球員居多，需要幾位有經驗的老將，擔任教練與球員間的橋梁，同時分享經驗。

在接任龍隊兵符前，葉君璋立下目標，希望打一軍第三年就能闖進季後賽，今年則是這個三年的「前置準備」期，龍隊在一月六日起展開重訓，春訓預定二月三日起在斗六球場進行。

斗六葉君璋中職羅嘉仁曾陶鎔林政賢味全龍羅華韋廖文揚林瑋恩

延伸閱讀

中職／林岳平對過3教頭 葉君璋打擊率3成57

中職／再度合作葉君璋 張建銘加入味全當教練

專訪／龍象大戰重出江湖 葉總丘總同學領軍對決

投資工具不同 龍象教頭各有理財專長

相關新聞

2020中職看點／看諸葛洪中 智鬥3菜鳥教頭

2020-01-27 00:00

立委愛棒球 催生高中棒球隊、改善設施

2020-01-26 08:00

中職／味全最老新球隊 葉君璋率菜龍打底

2020-01-25 08:00

棒球／大專校友聯盟 串起學長學弟棒球情

2020-01-25 08:00

中職／教頭全新面孔 四隊齊換創新紀錄

2020-01-25 08:00

棒球／大叔燃燒棒球魂 合體校園小鮮肉

2020-01-25 08:00

中職／近10年選秀策略 統一獅表現最不理想

2020-01-22 07:00

日職／近10年第一指名球員 樂天績效最差

2020-01-21 07:00

日職／離冠軍最遙遠 歐力士物換星移的25年

2020-01-20 07:00

中職／偷暗號風波 徐生明「在嘉抓間諜」最著名

2020-01-20 07:00

中職／國際賽打亂春訓有前例 悍將可留霖總壓陣

2020-01-15 07:00

中職／先發土投難出頭 洋將限2投1野才有未來

2020-01-14 07:00

日職／台灣球員看好看滿 沖繩春訓這時間去最好

2020-01-14 07:00

日職／松坂世代漸凋零 藤川球兒逆勢創造不朽

2020-01-13 07:00

日職／傳奇不再喚不回 西武努力變不一樣了

2020-01-09 07:00

中職／中信農場有遠見 富邦球員發展部也該延續

2020-01-08 07:00

日職／張奕崛起、瓊斯加盟 歐力士或成最大黑馬

2020-01-07 07:00

日職／央聯補強大挫敗 距離洋聯車尾燈更遠了

2020-01-06 07:00

中職／洪一中砲轟老東家 炒熱話題不是壞事

2020-01-06 07:00

過去10年 改變中職五大事件

2020-01-02 07:00

中職／王建民若被挖走 悍將後勁恐將不足

2020-01-01 07:00

日職／最強打者棄美夢 柳田悠岐拼新世代三冠王

2019-12-31 07:00

日職／韓流是否再起？ 看近年最關鍵雙洋將

2019-12-30 07:00

中職／生涯不到2年一籮筐 挑戰職棒要有覺悟

2019-12-30 07:00

投手丘上的抗韓英雄！吳昇峰跑龍套跑出名堂

2019-11-14 09:28

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28
看更多

熱門文章

NBA／詹姆斯破布萊恩得分里程碑 升史上第三

2020-01-26 11:32

NBA／不因手擁7冠自居 歐瑞痛批比戒指數愚蠢

2020-01-26 14:02

NBA／詹皇紀錄夜留遺憾 76人擋下湖人反撲收勝

2020-01-26 14:30

NBA／威廉森登場聲勢不減反增 喬丹、波總皆讚不絕口

2020-01-26 10:49

NBA／詹皇超越自己 布萊恩第一時間獻祝賀

2020-01-26 14:25

NBA／衛少展現領袖氣質 率火箭挺過哈登低潮

2020-01-26 14:43

NBA／意外成酒駕受害者 帕森斯返加州休養

2020-01-26 10:30

立委愛棒球 催生高中棒球隊、改善設施

2020-01-26 08:00

NBA／被譏數據拿「三單」 格林舉冠軍戒指數回擊

2020-01-26 10:33

NBA／快艇被爆化學效應出狀況 球員斥假新聞

2020-01-26 10:37

澳網／3天3連戰照吃對手 謝淑薇搭檔闖女雙8強

2020-01-26 09:34

NBA／厄文挺身轟45分 籃網延長爆發克活塞

2020-01-26 11:30

NBA／戈貝爾火鍋立功 爵士力壓獨行俠4連勝

2020-01-26 09:25

NBA／金童魅力無法擋 斯洛維尼亞找唐西奇當宣傳大使

2020-01-26 15:01

NBA／保羅攜施羅德串連火網 雷霆擒灰狼奪5連勝

2020-01-26 14:34

NBA／拉文再率公牛降騎士 1周2度對決合飆86分

2020-01-26 11:48

MLB／回應太空人偷暗號醜聞 道奇球員：不要假冠軍

2020-01-26 14:29

武漢肺炎疫情嚴重！中國棄辦奧運女足資格賽 擬移師雪梨

2020-01-26 22:25

單項運動協會 立法院預算中心提5缺失

2020-01-26 08:00

高球／旅美無緣春節 徐薇淩最想念媽媽這一味

2020-01-26 08:00

高球／女力崛起 新球季各有各的挑戰

2020-01-26 08:00

體操／先求美再求難 蔡恆政教學當成寫論文

2020-01-26 11:25

2020中職看點／看諸葛洪中 智鬥3菜鳥教頭

2020-01-27 00:00

中職／帶菜鳥練功 葉君璋拚球隊重生

2020-01-27 00:00

澳網／喬科維奇11度打進8強 球后巴蒂3盤驚險過關

2020-01-26 22:24

體操／丁華恬懷抱夢想 更教會她堅持

2020-01-26 11:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top