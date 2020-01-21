日職／近10年第一指名球員 樂天績效最差

日職春訓將於2月1日開始，各隊陸續發表春訓時期的一、二軍分組名單，這時有些在去年選秀會上才被選進的新人也會被分到一軍名單中，尤其是第一指名的新人，從一軍還是二軍出發，也是春訓開始前的焦點之一。

說到從2010年後這10個球季以來的各隊第一指名共有119人(11年菅野智之被火腿選上但未加入)，目前已不在職棒場上的只有10人，顯示第一指名仍有其順位代表的實力，這10人中雖以DeNA的3人為最多，但用對球隊戰力的整體幫助來說，樂天在這10年的第一指名中所獲得的績效卻是最差的。

樂天從10年後的第一指名依序為塩見貴洋、武藤好貴、森雄大、松井裕樹、安樂智大、歐可耶(オコエ)瑠偉、藤平尚真、近藤弘樹、辰己涼介及小深田大翔，其中有7名投手、1名內野手及2名外野手，這完全地顯現了投手在整個日職的第一指名中也是佔了絕對多數的事實，而10人當中有5名高中畢業生，是12隊中最多(火腿亦同)，則與其他多數球隊以大社球員為第一指名優先選擇有不同的考量。

樂天所選進的7名投手中，已被戰力外的有武藤1人，森則是因傷在去年季後被戰力外改簽育成約，其餘5人中以松井的表現最優異，他新人年先發17場後，隔年開始的15年球季專任後援，生涯6季通算防禦率是2.62，總共拿下18勝33敗67個中繼點及139次救援成功，不但在18年球季成為史上最年輕的百救援投手，19年更以38次救援成功拿下首座救援王，也曾多次入選國家隊，是樂天在這10年的第一指名中對球隊戰力貢獻最大的球員；10年入團的前輩塩見，在新人年就有2.85防禦率9勝9敗的成績，還拿下當年新人王票選第二高票，但接下來幾年因傷及狀況不佳，單季勝場數都未曾到過10勝，10季下來只有42勝48敗的成績。

松井裕樹累計139次救援成功，曾多次入選國家隊，是樂天近10年第一名指名球員中表現最好的一位，今年球季將要加入先發輪值。 聯合報系資料照片 分享 facebook

這7名第一指名的投手在10季替球隊帶來的總勝場數只有79勝，敗場卻多達121敗，除了擔任守護神的松井外，其餘被當成先發投手養成的球員，對球隊戰績的實在有限，松井將在今年球季轉任先發，或許多少能讓這些第一指名投手的勝投數據好看一點。

除了投手外，另外的3人是野手，去年被選進的小深田是樂天創隊以來首位第一指名的內野手，他在內野戰力充足的樂天是否有發揮的空間仍待觀察，在他之前被選進的野手有辰己及歐可耶兩人，15年高中畢業的歐可耶這4季下來仍未拿到固定先發的機會，通算打擊率只有2成19，9轟、38分打點及16盜；18年被選進的大學生辰己雖在新人年就站穩中外野先發的位置，但打擊率也僅有2成29，4轟及25分打點的成績並不算太好，倒是利用速度的優勢跑出13次盜壘成功，兩人都還沒交出符合第一指名的表現。

歐可耶瑠偉是日奈混血，偶像是陽岱鋼，他過去曾被認為是三拍子的打擊大物，但幾年下來表現卻是乏善可陳。 擷圖自維基百科／Ship1231 分享 facebook

如果今年再沒有交出令人滿意的成績，樂天的這些第一指名投手中，或許會有人步上武藤的後塵，已被改簽育成約的森當然是最危險的；另外將要32歲的塩見，近幾年的出賽都只在10場左右，也到了可能被戰力外的年紀；另外，高中時期就頗有名氣，高二時在春季甲子園熱投772球的安樂智大，14年進入職棒，5年球季下來只有5勝14敗4.01防禦率的成績，17年球季又受肩膀傷勢影響出賽，連3季都在一軍出賽10場以下，也連2季未拿勝投，去年季後開刀動了右肘清創手術，且因為要減輕肩肘的負擔還更改投球姿勢，這對他未來的職棒生涯都是挑戰。森、塩見及安樂在剛公佈的春訓名單中都被分在二軍組，如果再沒有理想的表現，3人今年球季後都有可能面臨被戰力外的命運。