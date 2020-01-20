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中職／岳政華還有投手夢 先武裝好自己再拚一軍

2020-01-20 19:35中央社 台北20日電

中信兄弟隊去年選秀首輪選進的球員岳政華，雖以野手身份入選，但他表示更希望當投手，球團也不排除讓他二刀發展。第一個職棒完整球季岳政華不心急，武裝好自己再拚一軍。

中職中信兄弟隊去年選秀首輪選進高中應屆畢業生岳政華，岳政華三級棒球時期是投打二刀好手，雖然最後以外野手身份報名中職選秀，但他一直沒有放棄回到投手丘的願望。他表示如果有機會，還是想當投手，但目前按照球團規劃，一步一步慢慢來。

岳政華去年下半季二軍野手身份出賽，總計9打數敲出2支安打；兄弟隊16日正式展開春訓，岳政華在開訓典禮上穿上袋鼠裝跟著其他新秀一同亮相，也與哥哥岳東華有互動。

岳政華表示，第一個職棒完整球季，不希望把自己逼得太急，現在還在養成階段，不會急著想要上一軍，「在二軍把底打好，基礎、跑壘、守備的觀念學好」。

高中畢業銜接職棒，岳政華自評身體素質和經驗都與職業球員還有差距，高中有教練緊盯，職業更多時候需要先了解自己不足的地方，才能知道怎麼變得更好。

平時哥哥岳東華也會帶著他一起訓練，岳政華也提到，打擊方面還會請教陣中學長陳文杰，陳文杰為去年中職二軍打擊、安打、和盜壘王。陳文杰雖然身材不是很壯碩，但是打出去的球很快，也很有力量，希望可以從他身上獲得建議，提升自己的打擊水平。

對於職棒第一個完整球季，岳政華表示，好好吸收教練給的東西，急著上一軍反而可能影響自信心，「先把自己武裝好再上一軍」。

中職選秀中信兄弟

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