中職／偷暗號風波 徐生明「在嘉抓間諜」最著名

大聯盟休士頓太空人偷暗號風波愈演愈烈，迄今已有3名總教練下台一鞠躬，包括太空人隊辛區（AJ Hinch）、紅襪隊柯拉（Alex Cora）和大都會隊貝爾川（Carlos Beltran），都因捲入暴風圈丟了飯碗。

事實上，中華職棒也曾發生偷暗號事件，最讓筆者印象深刻的是早期兄弟象洋投巴比諾，有一次在高雄立德球場對統一獅，他老兄懷疑人在二壘的曾智偵，向打擊區的隊友偷打暗號，有竊取投捕暗號之嫌。

只見巴比諾怒氣沖沖的走向曾智偵試圖理論，雙方眼見情況不對，休息室人馬連忙清空板凳衝向二壘，將比賽炒得火熱，還有沒有進一步爆發衝突。

前兄弟象洋投巴比諾(右)脾氣火爆，曾懷疑前獅隊捕手曾智偵在二壘偷暗號，差一點就要引起衝突。 聯合報系資料照片 分享 facebook

還有一次也很經典，1999年在嘉義市球場進行味全龍對戰和信鯨，味全洋投強龍(前統一獅阿Q、Robinson Cano的老爸)頻掉分，此時有味全球員、教練向總教練徐生明反應，表示和信派人在中外野全壘打牆外偷打暗號給打者，難怪味全在嘉市會接連吞敗，要小心應戰。

徐總聞訊要求投捕改變暗號，5局中場結束還刻意走到全壘打牆邊邊察看，注意是否真的有人在那裡偷打暗號。此舉引發和信教頭李來發不滿，直指對手懷疑球場有「間諜」就要拿出證據，否則對和信非常不公平。此事後來不了了之。

徐生明總教練生前常出奇兵，對於對手有怪異的情況也是馬上就會做出反應。 聯合報系資料照片 分享 facebook

幾年後徐生明來到中信鯨擔任教頭，有人指控興農牛新人強打許國隆，在打擊區有偷瞄捕手暗號的嫌疑，有一天徐總就大爆料說，早就注意到許國隆會這樣做了，所以中信已有防範。

2013年兄弟象對統一獅之戰，比賽換局統一洋投強納森退場時對周思齊碎碎念，旁人看了一頭霧水，原來強納森是警告周董不要亂看統一所做的暗號，否則就要對他丟觸身球報復，周思齊當然十分不滿，直說身為兄弟象球員，沒必要這樣做。

近期球迷最有印象的例子，應該是2017年統一獅洋投狄馬克，他不滿在二壘的桃猿跑者陽耀勳疑似偷暗號，兩人直接在場上咆哮互罵，結果兩隊板凳清空，當時這話題延燒好一陣子，桃猿教頭洪一中為此還與統一總教練黃甘霖隔空舌戰。

前統一獅洋投狄馬克曾覺得被陽耀勳偷了暗號，在場上持續向桃猿隊挑釁，終於被驅逐出場。 聯合報系資料照片 分享 facebook

更令人傻眼的例子是，去年有日本媒體爆料，U18世界盃日本對戰澳洲，由於這是背水一戰，日本隊總教練永田裕治下達「跑者到二壘後，要偷暗號給打者」的指示，所幸選手沒有依指示照做，否則東窗事發可就是大醜聞了。

日媒也提到，對於偷捕手暗號，將偷到訊息傳達給打者的行為，此舉違反運動精神，日本高校野球聯盟從1998年開始就已禁止，日本職棒也全面禁止偷暗號的行為。

U18世界盃日本對戰澳洲之戰，竟然傳出日本隊總教練永田裕治要求球員偷暗號，讓人覺得太過離譜。 聯合報系資料照片 分享 facebook

其實，在棒球場上偷暗號，或是說破解對方暗號，進而提升運動表現，這並非不能說的秘密，只是像大聯盟太空人隊運用電子設備，扮演「太鼓達人」，然後打pass給打者的行徑就非常令人不恥了，難怪就有大聯盟球星說，偷暗號行為比吃禁藥還扯。看來全世界最高棒球殿堂，短時間內恐難脫離偷暗號暴風圈。