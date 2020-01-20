親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
澳網
MLB
籃球
棒球
路跑
綜合
運動筆記【健康】學術研究：暴露高空污區增加黃斑部病變機率愛上鹽山萬人傳愛
健行筆記大坑/南觀音山(小百岳)鴨寶。西班牙國王步道Caminito del Rey分享
NBA賽事精華- 湖人 vs. 火箭 (1月19日)賽事精華- 拓荒者 vs. 雷霆 (1月19日)

中職／偷暗號風波 徐生明「在嘉抓間諜」最著名

2020-01-20 07:00Ramos

大聯盟休士頓太空人偷暗號風波愈演愈烈，迄今已有3名總教練下台一鞠躬，包括太空人隊辛區（AJ Hinch）、紅襪隊柯拉（Alex Cora）和大都會隊貝爾川（Carlos Beltran），都因捲入暴風圈丟了飯碗。

事實上，中華職棒也曾發生偷暗號事件，最讓筆者印象深刻的是早期兄弟象洋投巴比諾，有一次在高雄立德球場對統一獅，他老兄懷疑人在二壘的曾智偵，向打擊區的隊友偷打暗號，有竊取投捕暗號之嫌。

只見巴比諾怒氣沖沖的走向曾智偵試圖理論，雙方眼見情況不對，休息室人馬連忙清空板凳衝向二壘，將比賽炒得火熱，還有沒有進一步爆發衝突。

前兄弟象洋投巴比諾(右)脾氣火爆，曾懷疑前獅隊捕手曾智偵在二壘偷暗號，差一點就要...
前兄弟象洋投巴比諾(右)脾氣火爆，曾懷疑前獅隊捕手曾智偵在二壘偷暗號，差一點就要引起衝突。 聯合報系資料照片
分享

還有一次也很經典，1999年在嘉義市球場進行味全龍對戰和信鯨，味全洋投強龍(前統一獅阿Q、Robinson Cano的老爸)頻掉分，此時有味全球員、教練向總教練徐生明反應，表示和信派人在中外野全壘打牆外偷打暗號給打者，難怪味全在嘉市會接連吞敗，要小心應戰。

徐總聞訊要求投捕改變暗號，5局中場結束還刻意走到全壘打牆邊邊察看，注意是否真的有人在那裡偷打暗號。此舉引發和信教頭李來發不滿，直指對手懷疑球場有「間諜」就要拿出證據，否則對和信非常不公平。此事後來不了了之。

徐生明總教練生前常出奇兵，對於對手有怪異的情況也是馬上就會做出反應。 聯合報系資...
徐生明總教練生前常出奇兵，對於對手有怪異的情況也是馬上就會做出反應。 聯合報系資料照片
分享

幾年後徐生明來到中信鯨擔任教頭，有人指控興農牛新人強打許國隆，在打擊區有偷瞄捕手暗號的嫌疑，有一天徐總就大爆料說，早就注意到許國隆會這樣做了，所以中信已有防範。

2013年兄弟象對統一獅之戰，比賽換局統一洋投強納森退場時對周思齊碎碎念，旁人看了一頭霧水，原來強納森是警告周董不要亂看統一所做的暗號，否則就要對他丟觸身球報復，周思齊當然十分不滿，直說身為兄弟象球員，沒必要這樣做。

近期球迷最有印象的例子，應該是2017年統一獅洋投狄馬克，他不滿在二壘的桃猿跑者陽耀勳疑似偷暗號，兩人直接在場上咆哮互罵，結果兩隊板凳清空，當時這話題延燒好一陣子，桃猿教頭洪一中為此還與統一總教練黃甘霖隔空舌戰。

前統一獅洋投狄馬克曾覺得被陽耀勳偷了暗號，在場上持續向桃猿隊挑釁，終於被驅逐出場...
前統一獅洋投狄馬克曾覺得被陽耀勳偷了暗號，在場上持續向桃猿隊挑釁，終於被驅逐出場。 聯合報系資料照片
分享

更令人傻眼的例子是，去年有日本媒體爆料，U18世界盃日本對戰澳洲，由於這是背水一戰，日本隊總教練永田裕治下達「跑者到二壘後，要偷暗號給打者」的指示，所幸選手沒有依指示照做，否則東窗事發可就是大醜聞了。

日媒也提到，對於偷捕手暗號，將偷到訊息傳達給打者的行為，此舉違反運動精神，日本高校野球聯盟從1998年開始就已禁止，日本職棒也全面禁止偷暗號的行為。

U18世界盃日本對戰澳洲之戰，竟然傳出日本隊總教練永田裕治要求球員偷暗號，讓人覺...
U18世界盃日本對戰澳洲之戰，竟然傳出日本隊總教練永田裕治要求球員偷暗號，讓人覺得太過離譜。 聯合報系資料照片
分享

其實，在棒球場上偷暗號，或是說破解對方暗號，進而提升運動表現，這並非不能說的秘密，只是像大聯盟太空人隊運用電子設備，扮演「太鼓達人」，然後打pass給打者的行徑就非常令人不恥了，難怪就有大聯盟球星說，偷暗號行為比吃禁藥還扯。看來全世界最高棒球殿堂，短時間內恐難脫離偷暗號暴風圈。

Ramos

職棒元年開始看棒球，喜歡看大聯盟賽事，但更關注本土的中華職棒，沒有棒球的日子就無法呼吸。
想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

日職／離冠軍最遙遠 歐力士物換星移的25年

2020-01-20 07:00

中職百萬月薪 今年又掛蛋？

2020-01-19 23:45

中職／陳仕朋11勝 身價衝20萬

2020-01-19 23:48

中職／進度依舊慢 「薪」事恐又拖過年

2020-01-19 22:19

6搶1／兄弟3教練支援國家隊？ 領隊：還沒有答案

2020-01-19 19:26

日職／宋家豪連兩年一軍春訓 王彥程二軍起步

2020-01-19 18:09

澳職／第2度先發…曾仁和敗給中指

2020-01-18 23:57

澳職／曾仁和手臂無大礙 手指瘀傷影響控球

2020-01-18 21:12

澳職／曾仁和僅投1.2局吞首敗 教頭：手臂有些緊繃

2020-01-18 20:05

澳職／曾仁和第2度先發 僅投1.2局失4分

2020-01-18 17:34

中職／4隊除夕起放年假 樂天僅放4天最早開工

2020-01-18 16:56

中職／獅隊體檢日 吳桀睿、潘武雄赴護理之家拜早年

2020-01-18 15:36

中職／國際賽打亂春訓有前例 悍將可留霖總壓陣

2020-01-15 07:00

中職／先發土投難出頭 洋將限2投1野才有未來

2020-01-14 07:00

日職／台灣球員看好看滿 沖繩春訓這時間去最好

2020-01-14 07:00

日職／松坂世代漸凋零 藤川球兒逆勢創造不朽

2020-01-13 07:00

日職／傳奇不再喚不回 西武努力變不一樣了

2020-01-09 07:00

中職／中信農場有遠見 富邦球員發展部也該延續

2020-01-08 07:00

日職／張奕崛起、瓊斯加盟 歐力士或成最大黑馬

2020-01-07 07:00

日職／央聯補強大挫敗 距離洋聯車尾燈更遠了

2020-01-06 07:00

中職／洪一中砲轟老東家 炒熱話題不是壞事

2020-01-06 07:00

過去10年 改變中職五大事件

2020-01-02 07:00

中職／王建民若被挖走 悍將後勁恐將不足

2020-01-01 07:00

日職／最強打者棄美夢 柳田悠岐拼新世代三冠王

2019-12-31 07:00

日職／韓流是否再起？ 看近年最關鍵雙洋將

2019-12-30 07:00

中職／生涯不到2年一籮筐 挑戰職棒要有覺悟

2019-12-30 07:00

中職／陳鴻文人生逆轉勝 應感謝曾經不看好的人

2019-12-26 07:00

中職／台灣球員旅日難適應 陳鴻文準備好了嗎？

2019-12-25 07:00

日職／與棒球先生、鐵人同背號 激勵大王更前進

2019-12-24 07:00

中職／琥王若能破繭而出 兄弟先發輪值更有看頭

2019-12-23 07:00

日職／軟銀重金簽巴倫汀 未必就能高枕無憂

2019-12-23 07:00

投手丘上的抗韓英雄！吳昇峰跑龍套跑出名堂

2019-11-14 09:28

台灣之光！無懼性別歧視 劉柏君成第一位棒球女主審

2019-07-18 14:05

跑了兩支職棒隊 韓國瑜能為高雄迎來新味全龍？

2019-01-23 11:28

中職／百萬月薪球員 恐連兩年無望

2020-01-19 20:14
看更多

熱門文章

NBA／MVP連線69分無用 詹姆斯再讓火箭失速

2020-01-19 12:40

NBA／拓荒者完成多人交易 貝茲摩轉戰國王

2020-01-19 08:40

NBA／重訓1周長3.6公斤肌肉 葛里芬直呼威廉森非常人

2020-01-19 14:23

NBA／拓荒者替雙星拉票 中文拉攏姊妹市高雄人

2020-01-19 14:40

NBA／拍屁股領到T遭驅逐 騎士湯普森喊冤提上訴

2020-01-19 10:58

NBA／美國隊集訓砍掉阿德巴約 波總如今回想直搖頭

2020-01-19 10:50

NBA／續任先發飆全隊最高27分 羅斯率活塞33分差宰老鷹

2020-01-19 11:44

NBA／雷納德連5場得分逾30 快艇40年來首人

2020-01-19 09:12

MLB／押注洋基可退錢 博弈公司：太空人作弊

2020-01-19 10:15

NBA／勇士拆穿魔術奪2020年首勝 柯瑞賽後樂扮記者提問

2020-01-19 12:46

NBA／威斯特斷言必超越諾維茨基 唐西奇：還需進步很多

2020-01-19 14:55

NBA／湯普森返母校受表揚 樂收人當浪花兄弟榮譽成員

2020-01-19 15:50

中職／百萬月薪球員 恐連兩年無望

2020-01-19 20:14

MLB／稱裝蜂鳴器荒謬 亞土維放話重返世界大賽

2020-01-19 07:34

MLB／偷暗號球員也該受罰 近6成美國人支持

2020-01-19 08:39

澳網／費德勒開炮 轟空汙出賽指標慢半拍

2020-01-19 11:33

MLB／紅襪遭受調查 馬丁尼茲感覺糟透了

2020-01-19 07:54

MLB／安打王羅斯身後可追封名人堂？官方打槍

2020-01-19 09:52

NBA／談外界對自身處境臆測 唐斯：外傳故事是捏造的

2020-01-19 10:46

NBA／華克同布朗缺陣 塞爾蒂克不敵太陽8戰吞6敗

2020-01-19 11:21

NBA／字母哥、米道頓聯手49分 公鹿破網6連勝

2020-01-19 09:58

NBA／柯瑞客串轉播、記者 訪問讓隊友忍不住大笑

2020-01-19 17:40

日職／宋家豪連兩年一軍春訓 王彥程二軍起步

2020-01-19 18:09

MLB／太空人不斷面試 前國民教頭貝克也入列

2020-01-19 09:54

6搶1／兄弟3教練支援國家隊？ 領隊：還沒有答案

2020-01-19 19:26

MLB／不捨柯拉離隊 紅襪狄佛斯：他像父親一樣

2020-01-19 08:50

輸魔術「太刺激」 詹皇火大拆火箭

2020-01-19 23:42

澳網／熬過最痛苦一年 大坂直美忽略雜音拚連霸

2020-01-19 10:36

SBL／周伯勳出肘吞2U 台啤不敵台銀吞四連敗

2020-01-19 20:23

中職／進度依舊慢 「薪」事恐又拖過年

2020-01-19 22:19

NBA／今日戰績表 公鹿字母哥力壓籃網厄文拉出6連勝

2020-01-19 12:44

UBA／文化助攻 中州搭上8強末班車

2020-01-19 19:24

三大外野手乏人問津 已成自由球員市場唯一輸家

2020-01-20 07:00

UBA／台科大捍衛主場 3連勝保級

2020-01-19 21:52

高球／日立慈善盃 陳宇茹一桿之差驚險封后

2020-01-19 19:50

SBL／台銀上半季打出驚奇 年假可放12天

2020-01-19 21:29

路跑研究／暴露高空污區 增加黃斑部病變機率恐導致失明

2020-01-19 09:50

中職／偷暗號風波 徐生明「在嘉抓間諜」最著名

2020-01-20 07:00

澳網今登場 費德勒問空汙怎打

2020-01-19 23:55

中職百萬月薪 今年又掛蛋？

2020-01-19 23:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top