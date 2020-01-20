日職／離冠軍最遙遠 歐力士物換星移的25年

歐力士猛牛隊球團在1月17日公布，今年球季將在神戶綠地球場（Hotto Motto Field Kobe）的8場例行賽舉行「THANKS KOBE～がんばろうKOBE25th～」紀念活動。1995年1月17日清晨5點46分發生了日本國民至今仍然難以忘記傷痛的淡路大震災（神戶大地震）。時隔25年，屆時監督、教練、選手都將重新穿上1995年的優勝球衣，並且縫上「がんばろうKOBE（加油神戶！）」臂章。相信會讓許多球迷喚起對地震當時以及歐力士隊克服諸多不利因素下奪冠的記憶。

歐力士本季將在綠地球場舉行神戶地震25周年紀年活動，球衣將縫上印有「THANKS KOBE」的臂章。 擷圖自歐力士官方網站 分享 facebook

神戶大地震發生之後，為歐力士帶來巨變。選手宿舍的生活用品加入成為援助災民的救濟物資，因為大地震的影響，球季開打前的行程被迫大幅變更，球季例行賽能否順利在同區域場地開打出現危險。不過當時出身自神戶的球團老闆宮內義彥當下決定：「這個時候離開神戶的話，還叫什麼市民球團！就算一個觀眾都沒有，還是依照原定日程在神戶開打！」歐力士後來在9月19日客場擊敗西武，拿下隊史相隔11年，同時也是從前身阪急變成歐力士之後的第一個聯盟優勝。與第二名的千葉羅德隊之間有高達12場勝差，歐力士冠軍榮耀得來不易，卻是實至名歸。

經過25年的物換星移、人事變遷，歐力士本身的變化也相當巨大。當年的優勝監督，有魔術師美譽的仰木彬於2005年逝世。就連隊名都已經從「歐力士藍浪（ORIX BluWave）」變成了「歐力士猛牛（ORIX Buffaloes）」。

老球迷應該還記得歐力士藍浪是在2005年與近鐵猛牛合併後才變成歐力士猛牛。余文彬曾在2001年以簽約金5000萬日幣、年薪800萬日幣條件加盟歐力士，當時的球衣上還是寫著Blue Wave。 聯合報系資料照片 分享 facebook

擔任內野手的福良淳一當時已漸走下坡，他從2015年起擔任4個球季的監督，都沒有帶隊打進季後賽，於去年季中擔任球隊GM職務。開路先鋒田口壯後來曾赴美挑戰MLB，目前是歐力士一軍打擊兼野手綜合教練，也是未來一軍監督的熱門人選。主力捕手中島聰是二軍監督；以職棒二年級生大放異彩投出15勝5敗27次救援成功的平井正史，現擔任一軍投手教練。投出8勝的小林宏現擔任二軍投手教練，去年栽培出榊原翼、K-鈴木等年輕投手。

不過除此之外，包括了超級巨星鈴木一朗，當年的奪冠成員現在大多已經不在球隊裡。1995年鈴木一朗還是個21歲的年輕小夥子，奪下了打擊、打點、盜壘、最多安打、最高上壘率「五冠王」，並且蟬聯年洋聯最優秀選手MVP（0.342打擊率、25支全壘打、80分打點、179支安打、0.432上壘率）。儘管好幾年下來歐力士高層以及球迷盼望鈴木一朗能重回老東家的聲音從未斷過，不過ICHIRO始終未再穿上歐力士球衣，於去年宣布引退。隨著一朗引退，「歐力士藍浪世代」的選手也已經全數從選手生涯退休。

而對歐力士球團而言，球隊能夠從一場驚天動地的大地震復甦，1995年奪下太平洋聯盟優勝，1996年太平洋聯盟優勝之後更上一層樓奪下日本一優勝，帶給球界以及球迷們不少的感動。但自1996年以來，歐力士隊包括了2015年砸下30億日圓大補強仍無效，轉眼之間竟然已經有長達23年個球季沒有再嚐過聯盟優勝的滋味。期間歷經了多次監督的更迭，包括石毛宏典、大石大二郎、岡田彰布、福良淳一，或是老外Leon Lee以及Terry Collins，都改變不了球隊的命運。是目前日本職棒12球團之中最長時間未奪冠的球隊（※中央聯盟時間最長球隊是橫濱DeNA，1998年之後到去年為止21個球季未奪冠。）

儘管以今年的態勢看來，去年墊底的歐力士想要在競爭激烈的洋聯之中脫穎而出，仍有很漫長的路要走。不過球團砸下重金補進了大聯盟5屆明星外野手瓊斯（Adam Jones），以及小聯盟生涯累積174轟的內野手羅德里奎茲（Aderlin Rodriguez），希望能加上本土強打吉田正尚彌補去年火力不足的缺失，可以看出球團的積極度。

大地震25週年，找回當年的榮耀，將是猛牛軍團今年的重大使命！