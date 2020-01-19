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中職／百萬月薪球員 恐連兩年無望

2020-01-19 20:14聯合報 記者葉姵妤／即時報導

林智勝去年薪資被砍到剩三分之一，雖然有望靠球季的表現爭取今年加薪，但可能還不及昔...
林智勝去年薪資被砍到剩三分之一，雖然有望靠球季的表現爭取今年加薪，但可能還不及昔日最高身價的一半。
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中職4隊都已展開新球季春訓，除了樂天桃猿隊已在月初先公布第一階段談薪結果，整體談薪狀況都還不明朗，但今年要再出現百萬月薪球員恐怕仍無望。

中職首位月薪破百萬的球員出現在2016年，前旅美左投郭泓志在2014年加盟統一獅隊，簽下3年約，第3年平均月薪達101.6萬元，寫中職本土球員最高薪紀錄。

林智勝在2016年元旦轉戰中信兄弟隊，成為中職首位透過自由球員制度轉隊的選手，以3年3600萬元風光加盟，第一年月薪60萬元，2017、18年月薪則達120萬元，成為史上第二位百萬月薪球員，再改寫中職最高薪紀錄。

然而林智勝去年薪資被砍到剩三分之一，雖然有望靠球季的表現爭取今年加薪，但可能還不及昔日最高身價的一半。

至於去年「薪」一哥、富邦悍將隊胡金龍，去年月薪75萬元，與悍將隊的3年約走完後，今年重談新約，去年他累積146支安打、繳出3成42打擊率都是全隊最佳，13轟、60打點的表現則僅次於隊友林益全，新球季身價仍看漲，但挑戰百萬月薪也有難度。

林益全去年被扣薪10萬元、月薪70萬元，今年拿下聯盟打點王，敲出27轟也寫生涯新高，穩定出賽並維持高水準表現，可望重返80萬元俱樂部。

中職林智勝林益全

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