少棒／富邦盃12強2月中開打 全國強隊爭冠軍

2020富邦盃台灣12強少棒大賽即將於2月12日開打。圖／中華棒協提供 分享 facebook

2020年少棒大賽由「富邦盃台灣12強少棒大賽」率先引燃戰火，第二屆賽事將在2月12日至16日於台北市青年公園及新生公園棒球場進行，聚集全台12支少棒強隊，共同角逐冠軍。

由富邦金控冠命贊助的富邦盃台灣12強少棒大賽，是國內首創將前一年度國內重要賽事排名做為參考及選拔標準的少棒賽事，邀請12所學校球隊參賽，切磋球技。主辦單位中華棒協表示，希望透過這個邀請方式，鼓勵每年能夠參與的各校，為了學校榮譽積極表現。

參與富邦盃的12支球隊都是單一學校，今年賽事以2019年度謝國城盃及國小棒球硬式組聯賽成績做為邀請依據。

獲邀的隊伍包括首屆富邦盃冠軍桃園龜山國小、去年謝國城盃前6名的桃園仁善、台東豐田、新竹關西、台中大仁、北市東園、高雄中正、國小棒球硬式組聯賽前2名台東卑南、桃園大勇及遞補參賽的第5名桃園中平，另有主辦城市代表北市福林、大會邀請的新北興穀共12隊參賽。

富邦金控長期支持國內棒球運動，從少棒、青棒、成棒到職棒都可見富邦的身影，包括自1993年起贊助台灣體大棒球隊「富邦公牛」、2016年進軍中職接手富邦悍將隊，2018年起連兩年舉辦青棒賽事「富邦U18明日之星大賽」，而自2015年起支持的「富邦盃少棒邀請賽」也在去年轉型為「富邦盃台灣12強少棒大賽」。