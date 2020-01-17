中職／「捕」桃猿江忠垣 葉總肖想4年

當年江忠垣以簽約金140萬，簽進Lamigo桃猿隊，但4年來都待在二軍。圖／新竹市府提供（資料照片） 分享 facebook

除了季中選秀會進補的三位新秀捕手外，味全龍隊也剛在季後的補償選秀從桃猿隊，獲得另一位年輕捕手江忠垣，也讓主戰捕手之爭變成三加一。

江忠垣高中畢業後投入中職選秀，二○一六年獲猿隊第六輪指名，不過入團後這四年尚未在一軍出賽，由於陣中還有林泓育、廖健富、劉時豪和嚴宏鈞等捕手在列，位置高度重疊讓他苦等不到機會。

廿二歲的江忠垣過往評價為「守優於攻」，生涯在二軍出賽四十三場，阻殺率三成一三，但打擊率二成二二，首轟也還沒出爐，不過接球和擋球能力仍獲得葉君璋賞識，在進入職棒之前曾在捕手訓練營碰過，所以葉總才對江忠垣說，「你十八歲我就想選了。」