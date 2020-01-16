中職／兄弟3教練支援中華隊？ 劉志威：先內部討論

中信兄弟二軍客座投手教練王建民。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 針對今年4月登場的6搶1奧運資格賽，中華隊今天公布包括總教練洪一中在內的5名教練團成員，另有3名中信兄弟隊教練彭政閔、王建民及陳江和在規劃名單中，但還沒等到3人及球團點頭答應，兄弟領隊劉志威指出，待內部討論完之後，才會做出決定。

中華隊教練團預定名單中共有9名成員，但今天的教練團公布記者會上，只公布4人，包括總教練洪一中、首席教練郭建霖（富邦悍將）、外野守備教練黃甘霖（富邦悍將）、投手教練吳俊良（富邦悍將）及投捕教練高志綱（統一獅隊）。

彭政閔、王建民及陳江和則都是教練團的預定名單，劉志威今天也證實，「我們是昨天正式接到聯盟通知，說洪總要接（總教練），也是昨天才被告知，教練團有哪些人，希望能支援中華隊。」

被徵詢的3名教練今天一致表示，將會和領隊及球團討論後再做決定，劉志威指出，因昨天才正式收到通知，今天就要回覆較為困難。

劉志威也表明球隊立場，「第一個是教練本身的意願，如果教練有意願，我們一定支持，當然有些在工作上有新職務，這兩天會去討論球隊工作上的安排，大家討論完之後，就會有比較清楚的決定。」

劉志威指出，球隊內部還需要討論，不只是當事人，畢竟是團隊，也要尊重其他人，「球團的立場很清楚，如果他可以、大家都覺得ok，一定是這些前提都沒問題，再去做，當然前提也一定是支持中華隊，可是如果有什麼狀況，一定也是大家討論出來的。」