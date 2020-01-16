親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

抓肥貓金管會再出招 824家上市櫃公司受影響

Gogoro擦撞砂石車 6旬婦受困車底大腿骨折送醫

運動筆記廈馬!威【我穿著台北馬的跑衣跑到廈門馬】【知識】如何突破全馬障礙，教練這樣說！
健行筆記【南投。鹿谷】聽風~雲起。大崙山觀光茶園觀景台南插天山：作為內心世界裡的動物學家
NBA今日最佳球員- Domantas Sabonis (1月16日)今日十大好球 (1月16日)

中職／兄弟3教練支援中華隊？ 劉志威：先內部討論

2020-01-16 19:01聯合報 記者葉姵妤／屏東即時報導

中信兄弟二軍客座投手教練王建民。記者劉學聖／攝影
中信兄弟二軍客座投手教練王建民。記者劉學聖／攝影
分享
針對今年4月登場的6搶1奧運資格賽，中華隊今天公布包括總教練洪一中在內的5名教練團成員，另有3名中信兄弟隊教練彭政閔、王建民及陳江和在規劃名單中，但還沒等到3人及球團點頭答應，兄弟領隊劉志威指出，待內部討論完之後，才會做出決定。

中華隊教練團預定名單中共有9名成員，但今天的教練團公布記者會上，只公布4人，包括總教練洪一中、首席教練郭建霖（富邦悍將）、外野守備教練黃甘霖（富邦悍將）、投手教練吳俊良（富邦悍將）及投捕教練高志綱（統一獅隊）。

彭政閔、王建民及陳江和則都是教練團的預定名單，劉志威今天也證實，「我們是昨天正式接到聯盟通知，說洪總要接（總教練），也是昨天才被告知，教練團有哪些人，希望能支援中華隊。」

被徵詢的3名教練今天一致表示，將會和領隊及球團討論後再做決定，劉志威指出，因昨天才正式收到通知，今天就要回覆較為困難。

劉志威也表明球隊立場，「第一個是教練本身的意願，如果教練有意願，我們一定支持，當然有些在工作上有新職務，這兩天會去討論球隊工作上的安排，大家討論完之後，就會有比較清楚的決定。」

劉志威指出，球隊內部還需要討論，不只是當事人，畢竟是團隊，也要尊重其他人，「球團的立場很清楚，如果他可以、大家都覺得ok，一定是這些前提都沒問題，再去做，當然前提也一定是支持中華隊，可是如果有什麼狀況，一定也是大家討論出來的。」

中華隊富邦悍將陳江和

延伸閱讀

影／闖東奧先拚6搶1 洪一中確定續任總教練

中職／陳江和加入中華隊待討論 呼籲4隊選手都...

中職／披兄弟40號球衣 王建民親自說明轉隊原...

6搶1／署長說服洪一中 感謝中山女高「助攻」

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

中職／洪總以悍將春訓為重 停賽再投入中華隊

2020-01-16 18:02

6搶1／署長說服洪一中 感謝中山女高「助攻」

2020-01-16 16:47

中職／披兄弟40號球衣 王建民親自說明轉隊原因

2020-01-16 16:53

中職／開訓穿POLO衫 副領隊恰恰被誤認是翻譯

2020-01-16 16:22

中職／中信兄弟屏東開訓 林智勝接任隊長

2020-01-16 19:37

影／闖東奧先拚6搶1 洪一中確定續任總教練

2020-01-16 18:18

棒球／莊勝雄、郭泰源等強投 入選棒球名人堂

2020-01-16 18:18

中職／陳江和加入中華隊待討論 呼籲4隊選手都去拚

2020-01-16 17:12

6搶1／教練團還在溝通中 吳志揚認為問題不大

2020-01-16 17:03

6搶1／洪一中續任中華隊教頭 教練團僅公布4人

2020-01-16 16:41

中職／高建三驚人出賽636場 陳禹勳本錢會超越

2020-01-16 13:33

6搶1／中華隊9名教練出爐 高志綱、陳江和入列

2020-01-16 12:45

經典賽／中華隊免打資格賽 中職、棒協不主辦

2020-01-16 11:37

中職／林岳平對過3教頭 葉君璋打擊率3成57

2020-01-16 10:40

中職／整年都一樣模式 曹竣崵：國內暗號太單純

2020-01-15 23:43

日職／「很多人比我好」中田翔對奧運興趣缺缺

2020-01-15 22:07

棒球／以色列奧運不被看好 教頭相信奪牌機率5成

2020-01-15 20:34

中職／兄弟16日開訓典禮 王建民披黃衫現身

2020-01-15 18:46

日職／張奕開工進牛棚練投 力拚開季先發輪值

2020-01-15 17:36

6搶1／馮勝賢南下拜會洪一中 16日宣布總教練

2020-01-15 16:13

中職／翻譯生涯甘苦談 蘇元泰自嘲「偽單親」

2020-01-15 15:41

日職／隨樂天桃猿一同春訓 王柏融：練習量大

2020-01-15 12:45

中職／國際賽打亂春訓有前例 悍將可留霖總壓陣

2020-01-15 07:00

6搶1／召集無約旅外球員 供舞台拚新約

2020-01-15 00:22

6搶1／洪總接教頭 悍將初步同意放人

2020-01-15 00:04

日職／陽岱鋼返日自主訓練 參考坂本勇人菜單

2020-01-14 19:44

中職／先發土投難出頭 洋將限2投1野才有未來

2020-01-14 07:00

日職／台灣球員看好看滿 沖繩春訓這時間去最好

2020-01-14 07:00

日職／松坂世代漸凋零 藤川球兒逆勢創造不朽

2020-01-13 07:00

日職／傳奇不再喚不回 西武努力變不一樣了

2020-01-09 07:00

中職／中信農場有遠見 富邦球員發展部也該延續

2020-01-08 07:00

日職／張奕崛起、瓊斯加盟 歐力士或成最大黑馬

2020-01-07 07:00

日職／央聯補強大挫敗 距離洋聯車尾燈更遠了

2020-01-06 07:00

中職／洪一中砲轟老東家 炒熱話題不是壞事

2020-01-06 07:00

過去10年 改變中職五大事件

2020-01-02 07:00

中職／王建民若被挖走 悍將後勁恐將不足

2020-01-01 07:00

日職／最強打者棄美夢 柳田悠岐拼新世代三冠王

2019-12-31 07:00

日職／韓流是否再起？ 看近年最關鍵雙洋將

2019-12-30 07:00

中職／生涯不到2年一籮筐 挑戰職棒要有覺悟

2019-12-30 07:00
看更多

熱門文章

經典賽／中華隊免打資格賽 中職、棒協不主辦

2020-01-16 11:37

NBA／佛爾茲大三元扮刺客 魔術中止湖人9連勝

2020-01-16 14:33

6搶1／中華隊9名教練出爐 高志綱、陳江和入列

2020-01-16 12:45

NBA／威廉森處女秀戰馬刺 鵜鶘：沒有時間限制

2020-01-16 08:18

NBA／安東尼雙十痛擊前東家 拓荒者賞火箭連敗

2020-01-16 15:19

NBA／唐西奇助獨行俠3連勝 再創大三元紀錄

2020-01-16 15:00

字母哥拚MVP連莊 誰是最大挑戰者？

2020-01-16 07:00

NBA／林來瘋歧視爭議美好結尾 當事人成神父感激林書豪

2020-01-16 17:10

NBA／未正面回答復出時間 湯普森藉機調侃柯瑞

2020-01-16 11:30

中職／披兄弟40號球衣 王建民親自說明轉隊原因

2020-01-16 16:53

NBA／無意再戰灌籃大賽 卡特留精力拚最後一季

2020-01-16 10:52

NBA／聯盟撤銷技術犯規 德羅展：一點也不意外

2020-01-16 08:58

NBA／助攻超越好友保羅？ 詹姆斯：不會互噴垃圾話

2020-01-16 16:46

賽場上無不執迷破解暗號 就看手法是神是魔

2020-01-16 07:00

NBA／活塞4人得分破20分 客場大勝綠衫軍

2020-01-16 12:40

印尼羽賽／周天成、球后爆冷落馬 王子維突圍

2020-01-15 23:00

MLB／柯拉坦承做錯事 紅襪開訓可能沒教頭

2020-01-16 08:49

NBA／落選菜鳥納恩狂轟33分 熱火末節力壓馬刺

2020-01-16 12:20

NBA／柯瑞妹夫合約轉正 與勇士簽下3年複數約

2020-01-16 09:57

MLB／大都會對評論敏感 塔薛爾拉要貝爾川下台

2020-01-16 09:32

6搶1／署長說服洪一中 感謝中山女高「助攻」

2020-01-16 16:47

中職／整年都一樣模式 曹竣崵：國內暗號太單純

2020-01-15 23:43

棒球／以色列奧運不被看好 教頭相信奪牌機率5成

2020-01-15 20:34

假球、禁藥、偷暗號 大聯盟的醜聞黑歷史

2020-01-16 07:00

MLB／偷暗號醜聞延燒 紅襪難全身而退

2020-01-15 23:41

6搶1／洪一中續任中華隊教頭 教練團僅公布4人

2020-01-16 16:41

NBA／對位哈登不怯場 莫蘭特：我享有很多樂趣

2020-01-15 23:47

日職／「很多人比我好」中田翔對奧運興趣缺缺

2020-01-15 22:07

中職／開訓穿POLO衫 副領隊恰恰被誤認是翻譯

2020-01-16 16:22

NBA／拉文連5場至少25分 隊史自喬丹後首見

2020-01-16 13:52

NBA／柯瑞邀打電玩 安戴托昆波：他很有趣

2020-01-16 15:25

澳網／三巨頭齊聚 慈善賽募款助野火重建

2020-01-15 21:47

NBA／小加索回歸助陣 暴龍退雷霆避免連敗

2020-01-16 11:50

中職／林岳平對過3教頭 葉君璋打擊率3成57

2020-01-16 10:40

NBA／哈里斯34分領軍 76人主場破網斷2連敗

2020-01-16 11:12

NBA／借豪宅供雷納德招募喬治？ 記者稱德瑞克不知情

2020-01-16 16:40

冬青奧／林威宇、張恩婗冰球摘銀 我首登頒獎台

2020-01-16 00:08

MLB／太空人不只偷暗號 球評：還奪走強投名聲

2020-01-16 18:26

中職／高建三驚人出賽636場 陳禹勳本錢會超越

2020-01-16 13:33

澳網／受傷想打被勸退 地主一哥無奈退賽

2020-01-16 13:55
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top