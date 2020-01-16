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棒球／莊勝雄、郭泰源等強投 入選棒球名人堂

2020-01-16 18:18聯合報 記者婁靖平／台北即時報導

台灣棒球名人堂協會今天進行第七屆名人票選開票作業，由理事長黃瑛坡（左起）、律師莊...
台灣棒球名人堂協會今天進行第七屆名人票選開票作業，由理事長黃瑛坡（左起）、律師莊國明、副理事長謝明勇、李憲宗共同見證產生。圖／台灣棒球名人堂協會提供
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台灣棒球名人堂協會今天進行2020第7屆名人票選開票，1980年代旅日名投莊勝雄、郭泰源分以49票、46票順利跨過42票當選門檻，加上先前提名甄審委員會投票產生的吳明捷（1930）、李憲宗（1960），本屆入堂4位名人均是不同年代台灣最強投手出身。

台灣棒球名人堂協會成立7年多以來，前6屆產生24位名人，本屆依照候選人對於台灣棒球主要貢獻不同時代與層面，分為兩大類四大時期，其中15位提名甄審委員會負責「日治、戰後時期」的名人票選，56位遴選委員則投票產生「四級、職棒時期」的名人。

去年底提名甄審委員會先就「日治、戰後時期」的候選人，投票產生競技類名人吳明捷、李憲宗，同時審核通過「四級、職棒時期」的競技類9位、特別貢獻類4位候選名單，提供遴選委員票選。

依照台灣棒球名人堂協會遴選作業辦法，候選名人當選門檻必須超過全體委員四分之三、即42票以上才能當選，本屆56位遴選委員張票數全數寄回，競技類共有55張選票，其中一張無效票。

特別貢獻類部分，56張選票有4張無效，首次入圍的美和棒球隊創辦人徐傍興獲得最高票40票，以些微之差落選，該類從缺。

由提名甄審委員會投票產生的名人吳明捷，係1931嘉農奪得甲子園亞軍的王牌投手與第四棒強打好手，1936榮獲日本東京六大學聯盟棒球賽打擊王。李憲宗則是1960年代亞洲最強投手之一，曾是我國參加第三、四、五、七屆亞洲盃主戰投手。

棒球名人堂甲子園

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