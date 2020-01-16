影／闖東奧先拚6搶1 洪一中確定續任總教練

爭取2020年東京奧運最後一張棒球賽門票，即將在4月1日開打的六搶一對中華隊相當重要，而總教練人選公布，確定由洪一中續任總教練。體育署長高俊雄、中華職棒會長吳志揚、中華棒球協會理事長辜仲諒等「三巨頭」，今天(16日)下午4點聯袂在體育署舉行記者會，公布中華隊教練團名單。

不過，先前傳出彭政閔可能入列，身為棒協理事長又是中信兄弟棒球隊老闆的辜仲諒口風很緊，只表示他會回去努力看看。至於旅美好手陳偉殷是否加入？中華職棒秘書長馮勝賢表示，旅外球星都會先跟經紀人來做討論，有意願之後再來做徵詢，會在過年之後跟各球團再做協調。 2020年東京奧運棒球6搶1資格賽中華隊教練團名單，中華職棒會長吳志揚宣布，確定由總教練洪一中領軍。記者王彥鈞／攝影 分享 facebook