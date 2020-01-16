中職／陳江和加入中華隊待討論 呼籲4隊選手都去拚

中信兄弟首席教練陳江和。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 中信兄弟「紅龜」陳江和今年接任首席教練，也被列入今年6搶1奧運資格賽教練團的預定名單，陳江和坦言有意願，但是否接下這任務還要和領隊劉志威討論，同時他也藉機呼籲4隊球員，「盡量都去拚看看。」

陳江和去年4月結束球員生涯，轉任教練，今年接下首席教練職務，還被徵詢加入中華隊教練團，對此陳江和今天出席兄弟開訓典禮時表示，今天才被領隊告知，自己還無法給出答案，「說真的，我現在才剛接首席教練，還有點亂，光是排行程就不知道請了幾天咖啡，因為我都排錯。」

光談加入國家隊的意願，陳江和說：「6搶1你問我願不願意？我覺得不管我是選手還是教練，有這機會的話也會想去。」只是考量自己目前的身份，還需要和領隊討論，「身份不一樣、角色也不一樣，所以還不確定。」

但對於球員參與6搶1，陳江和有話說，「我在這裡希望4隊球員，不要去想說你調整好不好，你心態轉換一下，你就是準備都要出來打，我給大家的建議，當然這可能會影響一整年的體力和成績，我只能說，難得幾年才有一次奧運資格，希望這些學弟，趕快調整好去搶這個門票。」

陳江和指出，自己和中華隊總教練洪一中一樣，也會擔心若加入國家隊教練團，影響母隊運作，他也明白球員有同樣的考量，怕因此影響一整年的調整，「但我呼籲球員，盡量都去拚看看，我知道很累，真的，只是奧運資格是10幾年才會有，也不一定10年就有這資格。」