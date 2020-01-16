6搶1／教練團還在溝通中 吳志揚認為問題不大

體育署高俊雄署長(中)與中華職棒會長志揚(右)、中華棒協理事長辜仲諒。 體育署提供 分享 facebook

6搶1奧運資格賽中華隊教練團公布，但除了教頭洪一中之外，僅另行公布4人，中職會長吳志揚說：「洪一中屬意的教練，還在跟各球團溝通中，基本上沒有問題，確認後才會公布。」

原在教練團名單內的彭政閔（中信兄弟）、王建民（中信兄弟）、陳江和（中信兄弟）及安永鮮物隊總教練吳思賢，並未在今天記者會宣布，中華棒球協會理事長辜仲諒也說：「我去努力一下。」

吳志揚表示，會確認總教練洪一中的需要，「等他列出名單後，我們再去徵詢，根據我的了解，4支球團都很願意配合」。

吳志揚說：「我們盡量為教練團加油，沒有人願意輸球，大家盡最大能力，選出最好的總教練，組成教練團，然後信任他的調度。」