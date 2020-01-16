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中職／披兄弟40號球衣 王建民親自說明轉隊原因

2020-01-16 16:53聯合報 記者葉姵妤／即時報導

中信兄弟隊二軍客座投手教練王建民。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊二軍客座投手教練王建民。記者劉學聖／攝影
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富邦悍將隊轉戰中信兄弟隊，王建民今天正式披上兄弟40號球衣在開訓典禮亮相，今年身分同樣是二軍客座投手教練，他表示：「不管在哪一隊，能把在美國的東西，讓更多年輕人學習、讓他們知道，這是最重要的。」

王建民在悍將隊超過一年的時間，指導年輕投手成效顯著，吸引其他中職球隊招手，他也因認同兄弟對於球員養成的理念，決定轉披黃衫，王建民說：「對他們的規劃，像一些農場養成有規劃出來，會是我想要去做的，還有想怎麼去培養新的球員，他們是用一步一步讓選手慢慢去成長。」

兄弟建構農場系統，今年讓「恰恰」彭政閔擔任農場主管，王建民也透露，在自己決定來兄弟之前，兩人就曾討論過，「那時候恰哥就有跟我講，他們的計畫是怎麼樣、討論可以怎麼走。」

王建民今天正式以兄弟教練身分亮相，他也向全隊選手表示：「很開心來到這邊，可以幫助你們，我也希望你們可以來互相切磋、互相討論，我用我最簡單的方式跟你們講解，希望我在美國所學的東西能幫助到你們，大家一起努力。」

中信兄弟董事長陳信揚今天親自歡迎王建民加入，他向王建民表示：「以後我們的投手，在你的調練之下，依該會越投越好，雖然現在是客座，希望以後也能成為正職的投手教練。」

王建民來到兄弟指導年輕投手，包括江少慶、黃暐傑、張景淯幾名與他同經紀公司的旅外投手也跟著王建民，近期一同在屏東隨中信兄弟進行訓練。

中信兄弟隊二軍客座投手教練王建民。記者劉學聖／攝影
中信兄弟隊二軍客座投手教練王建民。記者劉學聖／攝影
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中信兄弟隊二軍客座投手教練王建民。記者劉學聖／攝影
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中信兄弟隊二軍客座投手教練王建民。記者劉學聖／攝影
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王建民中信兄弟富邦悍將

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