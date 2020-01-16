6搶1／署長說服洪一中 感謝中山女高「助攻」

體育署長高俊雄(中)說明說服洪一中的過程。圖左起林宗成(棒協秘書長)、辜仲諒(棒協理事長)、高俊雄、吳志揚(中華職棒會長)、馮勝賢(中華職棒秘書長)。 體育署提供 分享 facebook

體育署署長高俊雄透露說服洪一中接任中華隊總教練的關鍵，「感謝中山女高說服了洪一中」。

高俊雄日前和洪一中會面，希望他可以續任中華隊總教練，洪總回答，「國人期待可以理解，但壓力很大」。

就在同時，洪一中聽到外面傳來打球聲音，很訝異地問署長，高俊雄說：「那是台灣棒球的聲音。」

體育署旁就是中山女高，在署長說服洪總的時候，學生正在打棒球，透過窗戶看到的景象，感動了洪一中，同意再度扛起重責。

高俊雄說：「感謝中山女高說服了洪一中。」