中職／開訓穿POLO衫 副領隊恰恰被誤認是翻譯

彭政閔以副領隊間農場主管身分現身球隊開訓典禮。記者劉學聖／攝影 分享 facebook 中信兄弟隊今天在屏東中國信託公益園區舉行開訓典禮，今年接任副領隊兼農場主管的「恰恰」彭政閔沒再披上23號球衣，改穿球隊POLO衫現身，他也爆料，練習時就被潘志芳誤認是翻譯在打球。

彭政閔結束19年球員生涯，新球季起轉任行政職，首度以非球員身分參與開訓，他在全隊面前透露，「今天本來想穿西裝，又覺得怪，穿球衣也很怪，只有穿這樣來跟大家見面。」上午練習時在場邊協助訓練，騙到不少人。

彭政閔今年除了副領隊兼農場主管的身分，還要協助訓練，他坦言，目前算是接任3個工作，「3個職位都有它不同的工作內容，我想球隊現階段，最重要的是溝通問題，我相信這些教練，之前都有基本默契在，怎麼做得更好、更順暢，這是我給自己設下最大的工作目標。」

身份轉換的第一年，彭政閔面臨的挑戰不小，他表示，自己的工作內容很多，也並不簡單，包括球探、找洋將等，都在彭政閔的工作內容中，業務繁重得讓他開玩笑稱，「有點後悔。」

除了母隊事務，彭政閔還被列入6搶1奧運資格賽的中華隊教練團名單中，但是否會再次加入國家隊執教，他表示，還要跟領隊討論，最重要的是自己球隊的規畫和比賽日期，「包括自己在4月也會出國，時間可能重疊，怎麼調整、決定怎麼樣都要再跟領隊討論一下。」 彭政閔以副領隊間農場主管身分現身球隊開訓典禮。記者劉學聖／攝影 分享 facebook