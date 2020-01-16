中職／高建三驚人出賽636場 陳禹勳本錢會超越

樂天桃猿隊「守護神」陳禹勳未來應有本錢超越高建三保持的出賽636場紀錄。 聯合報系資料照 分享 facebook

統一獅隊本季教練團改組，「阿三哥」高建三從牛棚教練改任二軍總教練，他在球員時期出賽多達636場，至今仍是中職史上最猛，短期內沒有後輩可以超越，樂天桃猿隊「守護神」陳禹勳未來應有本錢超前。

高建三生涯18年出賽636場包括138場先發，戰績70勝76敗118中繼15救援、防禦率3.46，中繼成功次數也是史上第一。

高建三生涯前十年效力中信鯨隊，幾乎身兼先發、牛棚任務，2008年轉戰獅隊後專職後援，其中六季出賽數超過40場，生涯最後八季只有兩場先發紀錄。

他在2015年10月8日最後一次出賽，已經41歲337天，成為史上第七高齡投手。

高建三表示，之前投到38歲時，身體感覺就不同，尤其連續出賽後，恢復狀況較慢，至於投手還是打者能夠撐得久，也是不一定的事，要看個人身體狀況。

中職史上能夠出賽500場以上的球員只有高建三、沈鈺傑（526場），現役球員最多是王鏡銘395場，其他突破300大關還有官大元373場、蔡明晉344場、潘威倫331場、張耿豪330場、陳禹勳328場、賴鴻誠324場、傅于剛313場。

從投球任務、年紀、穩定性、出賽頻率看來，目前30歲的陳禹勳應有超前的可能性，張耿豪才28歲，拚紀錄必須保持身體健康，賴鴻誠、傅于剛要看未來變化。

高建三2009年出賽66場，創下個人單季最高紀錄，回想當時就是「真的累」三個字，他表示，新生代球員只要保持健康、夠穩定、專職牛棚角色，他的紀錄一定會被超越。