中職／林岳平對過3教頭 葉君璋打擊率3成57

統一獅隊總教練林岳平初上任，坦言領軍壓力不小。 記者余承翰／攝影 分享 facebook

中職新球季3月14日開打，四隊總教練全部換人，若再加上明年進入一軍的味全龍隊，五隊都是新面孔，統一獅隊總教練林岳平是唯一投手出身的教頭，他說：「球員時期從未對決洪一中，和葉君璋、丘昌榮、曾豪駒都有交手經驗。」

龍隊去年回鍋中職，4月邀請葉君璋擔任總教練，球季結束後，林岳平成為獅隊在一年內第三任教頭，丘昌榮也上任中信兄弟隊總教練，終結外籍教練領軍；最爆炸性的發展是洪一中離開待了16年的桃猿隊，投向富邦悍將隊的懷抱，猿隊因此拉上曾豪駒領軍。

獅隊去年單季70敗寫下隊史最慘紀錄，林岳平重組獅隊教練團，坦言重整球隊壓力不小，好壞要打了才知道，不像洪一中經驗十足，悍將陣容也有一定水準。

林岳平球員生涯13年累積129場救援成功，在中職史上排名榜首，也是唯一完成百救援紀錄的本土投手，他表示，在獅隊沒對過洪一中，但2002年釜山亞運和他在中華隊當過隊友。

洪一中當年41歲，林岳平還是20歲的台電隊球員，他說：「還記得2002年是洪總職棒生涯最後一年（台灣大聯盟雷公隊），釜山亞運對南韓金牌戰，我們還是投捕搭擋。」

林岳平2005年展開中職生涯，09年奪下中職救援王，17年退休，生涯出賽468場包括44場先發；他表示，丘昌榮還在誠泰隊就對過，葉君璋更是對決很多次，洪一中以前在猿隊時，都派曾豪駒代打，專門用來對付他。

葉君璋對決林岳平有一套，28個打數揮出10支安打，對戰打擊率3成57；曾豪駒37支9，打擊率2成43，吞下八次三振，但有兩支全壘打；丘昌榮只有12支2、被三振三次，打擊率1成67。