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立委愛棒球 催生高中棒球隊、改善設施

2020-01-26 08:00聯合晚報 記者周佑政／台北報導

立委張廖萬堅熱愛棒球，去年亞洲錦標賽在台中舉行，張廖萬堅也到場觀戰。 圖／取自張...
立委張廖萬堅熱愛棒球，去年亞洲錦標賽在台中舉行，張廖萬堅也到場觀戰。 圖／取自張廖萬堅臉書
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棒球被稱為台灣的「國球」，除了民眾熱衷，平時忙於問政的立委也熱愛。民進黨立委張廖萬堅一手催生台中西苑高中棒球隊，用心為基層棒球扎根。國民黨立委吳志揚擔任中華職棒大聯盟會長，為台灣棒球頂級賽事，盡一份心力。政治人物在棒球界扮演不同角色，但共同的特點是一顆愛棒球的心。

張廖萬堅目前擔任台中市棒委會主委，1999年與時任台中市議員賴順仁共同催生台中西苑中學青少棒隊。20年來西苑棒球隊已在國內青棒、青少棒壇占有重要地位，曾在美國職棒大聯盟出賽的投手胡智為、曾效力日本職棒西武隊的投手郭俊麟、中華職棒統一獅隊投手施子謙都是西苑校友。

西苑高中2019年成立滿20周年，張廖萬堅在臉書感性表示，因為熱愛棒球，從無到有，幾經波折，1999年底，他一手催生了西苑高中棒球隊國中部青少棒隊。許多西苑的孩子，從入選國手，到遠赴美、日打職棒，或留在台灣進入中華職棒。

去年8月底，蔡英文總統特地參訪西苑高中棒球隊，成為西苑創隊以來首度來參訪的總統。蔡總統也當場送出大禮，宣布教育部將補助3000萬元改善練習場設施。

立委吳志揚在擔任桃園縣長期間，對桃園三級棒球的推廣不遺餘力，2011年桃園曾創下三級棒球及業餘成棒都奪冠的佳績。吳志揚縣長任內，也將前職棒隊Lamigo引進桃園，更進一步帶動當地的棒球熱潮，近年來許多球迷想到Lamigo就會想到桃園，想到桃園也不會忘記Lamigo。

2015年，吳志揚接任中華職棒大聯盟會長，隔年吳志揚擔任不分區立委，也是首位身兼中華職棒會長的立委。吳志揚擔任中華職棒大聯盟會長期間，最被人津津樂道的，是去年居中協調讓味全龍重返職棒，也確認中華職棒將有第五隊參賽。

吳志揚台中市教育部棒球

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