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中職／整年都一樣模式 曹竣崵：中職暗號太單純

2020-01-15 23:43聯合報 記者藍宗標／台北報導

曹竣崵(中)。 圖／聯合報系資料照片
曹竣崵(中)。 圖／聯合報系資料照片
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大聯盟偷暗號醜聞震撼美國棒壇，短短兩天造成太空人隊總教練辛區、紅襪隊教頭柯拉失業，兩隊世界大賽冠軍紀錄蒙塵；台北城市科技大學棒球隊總教練曹竣崵表示，偷暗號在棒球賽是很正常的事，到處都會發生，自己球員時期也碰過，重點是找出生存之道。

但曹竣崵所謂「正常」，不是太空人隊利用攝影機偷拍捕手暗號的非法手段，而是各隊都會想辦法破解對手暗號，他說：「球場就像戰場，大家拚得你死我活，都有求生存的方式，就算知道暗號被偷看，若無解決之道只能怪自己。」

曹竣崵生涯十一年效力統一獅、兄弟象、日職中日龍隊，他表示，有些投手覺得暗號被看破，會用觸身球報復打者，這是不好的行為，其實有時候並非偷暗號的問題，而是配球模式、策略被猜到。

曹竣崵強調，自己碰到這事從來不怪別人，怪也沒用，只能改變暗號。

過去在中職八年，曹竣崵對於投捕暗號頗有感觸，形容「一年三百六十五天都是一樣模式」；他表示，中職比賽暗號太單純，除非打者上壘才會不同。

曹竣崵以在中日隊三年經驗為例，日職一場比賽不只前後局數暗號不同，針對不同打者也不一樣，捕手比出的手勢很複雜。

「台灣從基層棒球一直到職棒，暗號都太簡單。」他說，教練應該從小開始要求球員，層級愈來愈高，到職棒自然就會習慣複雜暗號。

太空人醜聞

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