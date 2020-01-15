親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
NBA
籃球
MLB
棒球
綜合
路跑

國民黨主席吳敦義請辭 曾銘宗能否代理主席有爭議

潑反送中冷水？從梁文道辭筆 談香港公共輿論空間

運動筆記帝芬尼訓練營-Run Faster/進展期當一個聰明的跑者 － 2020 日月潭路跑 29K
健行筆記信義/烏松崙林道信義/風櫃斗的梅花
NBA今日十大好球 (1月15日)賽事懶人包 (1月15日)

中職／翻譯生涯甘苦談 蘇元泰自嘲「偽單親」

2020-01-15 15:41聯合報 記者藍宗標／即時報導

蘇元泰（左二）從2004年起待在統一獅隊，和前總教練陳連宏（左）、布雷夫婦都有深...
蘇元泰（左二）從2004年起待在統一獅隊，和前總教練陳連宏（左）、布雷夫婦都有深厚交情。圖／蘇元泰提供
分享

中職31年球季3月14日開打，統一獅隊資深翻譯蘇元泰也邁入生涯第23年，形容長年待在職棒球場，家庭生活感覺就像「偽單親」，必須取得老婆和小孩的諒解；他表示，很多年輕人對中職翻譯工作很有興趣，但想進入這個圈子，必須有工時長、雜事多、東奔西跑的心理準備。

蘇元泰2004年進入獅隊，之前還待過味全龍、台灣大聯盟高屏雷公隊，翻譯年資長達22年，超過中職另三隊所有翻譯總和，他說：「儘管和其他領域的翻譯相較，職棒待遇比上不足、比下有餘，流動率還是很高，超過十年已算稀有動物。」

蘇元泰算一算自己接觸過的洋將超過兩百人，在龍隊單一球季註冊的外籍球員，曾經多達22人，比現在中職四隊加起來還多；他形容翻譯的日常就是「一天到晚待命，什麼事都要管」，時常無法安排自己的時間，因此很多本來有興趣的人，進入這個圈子做不久就離開。

中職各隊每年春訓開訓後，都以過年做為第一階段、第二階段的分界；蘇元泰表示，過年期間也有外務，有時仍得犧牲和家人相處的時間，洋將來到台灣都喜歡逛逛廟宇，還記得2016年的大年初二，就陪打擊教練柏安力和他兒子羅根（現任富邦悍將隊二軍打擊教練）去逛鹿耳門天后宮、安平港。

儘管長期待在中職有很多甘苦談，蘇元泰還是捨不得離開，他說：「有時覺得薪事誰人知，工時長、沒有加班費，最近秋訓期間請假也沒有薪水可領，但就是愛棒球，很熟悉這個環境了。」

蘇元泰（左）和統一獅隊傳奇洋投王漢留下這個有趣畫面。圖／蘇元泰提供
蘇元泰（左）和統一獅隊傳奇洋投王漢留下這個有趣畫面。圖／蘇元泰提供
分享
蘇元泰（中）去年和瑞安（左）、亞力克在機場合影。圖／蘇元泰提供
蘇元泰（中）去年和瑞安（左）、亞力克在機場合影。圖／蘇元泰提供
分享

中職棒球富邦悍將

延伸閱讀

中職／國際賽打亂春訓有前例 悍將可留霖總壓陣

6搶1／教頭人選仍是洪一中 馮勝賢15日南下...

中職／6搶1入選就想打 陳仕朋先準備好自己

中職／獅隊曾質疑猿隊偷暗號 洪總一度砲轟蔗總

想要輕鬆當學霸！免費領取線上學習課程，學測歐趴不卡關！→

相關新聞

中職／國際賽打亂春訓有前例 悍將可留霖總壓陣

2020-01-15 07:00

日職／隨樂天桃猿一同春訓 王柏融：練習量大

2020-01-15 12:45

6搶1／馮勝賢南下拜會洪一中 明天宣布總教練

2020-01-15 16:13

6搶1／召集無約旅外球員 供舞台拚新約

2020-01-15 00:22

6搶1／洪總接教頭 悍將初步同意放人

2020-01-15 00:04

日職／陽岱鋼返日自主訓練 參考坂本勇人菜單

2020-01-14 19:44

6搶1／不影響球隊為前提 悍將支持洪一中接教頭

2020-01-14 18:07

6搶1／中華隊找戰力 旅外、業餘集中訓練

2020-01-14 16:59

6搶1／教頭人選仍是洪一中 馮勝賢15日南下拜會

2020-01-14 16:10

中職／6搶1入選就想打 陳仕朋先準備好自己

2020-01-14 14:49

中職／獅隊曾質疑猿隊偷暗號 洪總一度砲轟蔗總

2020-01-14 14:48

中職／不求複數年合約 周思齊：老了不行就離開

2020-01-14 12:57

中職／和「水」不合 王鴻程改名又換背號

2020-01-14 12:23

中職／李振昌健檢喊怕針 注射治療恐趕不上6搶1

2020-01-14 11:44

中職／先發土投難出頭 洋將限2投1野才有未來

2020-01-14 07:00

日職／台灣球員看好看滿 沖繩春訓這時間去最好

2020-01-14 07:00

中職／獅打線安排 林岳平只確認開路先鋒陳傑憲

2020-01-14 06:11

中職／敵隊洋投豪華 獅盼結合情蒐提前準備

2020-01-14 06:01

中職／悍將開訓 喊年度新口號「It's Time」

2020-01-14 00:15

中職／林安可二刀流？林岳平：實戰才知道

2020-01-14 00:05

中職／現役最年長！41歲高國慶 出賽就是紀錄

2020-01-13 23:50

6搶1／教頭今有機會產生 洪總：公司說好就去

2020-01-13 23:43

中職／張耿豪連2年動刀 新球季健康放第一

2020-01-13 22:40

中職／新球季目標 江國豪瞄準十勝加新人王

2020-01-13 17:55

中職／選擇留富邦 陳鴻文仍有旅外夢

2020-01-13 17:36

中職／高國慶2004年展開生涯 林靖凱還沒念幼稚園

2020-01-13 17:32

中職／和潘威倫同隊14年 潘武雄這5個字形容

2020-01-13 17:03

中職／富邦開訓新氣象 16人穿新背號

2020-01-13 16:56

6搶1／交富邦決定 洪一中接中華隊教頭有轉寰

2020-01-13 16:47

中職／潘武雄還想拚百盜 推崇高國慶是棒球狂

2020-01-13 16:38

中職／傷癒復出移防一壘 吳桀睿還接統一獅隊長

2020-01-13 16:27

日職／松坂世代漸凋零 藤川球兒逆勢創造不朽

2020-01-13 07:00

日職／傳奇不再喚不回 西武努力變不一樣了

2020-01-09 07:00

中職／中信農場有遠見 富邦球員發展部也該延續

2020-01-08 07:00

日職／張奕崛起、瓊斯加盟 歐力士或成最大黑馬

2020-01-07 07:00

日職／央聯補強大挫敗 距離洋聯車尾燈更遠了

2020-01-06 07:00

中職／洪一中砲轟老東家 炒熱話題不是壞事

2020-01-06 07:00

過去10年 改變中職五大事件

2020-01-02 07:00

中職／王建民若被挖走 悍將後勁恐將不足

2020-01-01 07:00
看更多

熱門文章

NBA／羅斯朝觀眾席丟筆 聯盟開罰2.5萬美元

2020-01-15 08:49

NBA／補AD傷停缺口 哈沃德：拿出135%努力

2020-01-15 00:38

MLB／太空人偷暗號 「主謀」 柯拉最重終身禁賽

2020-01-14 23:57

MLB／沒等大聯盟定讞 紅襪先開除教頭柯拉

2020-01-15 09:11

NBA／明星賽票選獲球迷厚愛 隊友封卡盧索「禿鷹」

2020-01-14 16:20

網球／野火濃煙致劇咳 莎娃比賽取消、澳網女將退賽

2020-01-14 19:15

MLB／懷疑太空人作弊被反駁 洋基教頭沉冤得雪

2020-01-15 07:53

NBA／缺賽湖人照贏 AD自嘲： 感覺湖人不需要我

2020-01-15 09:20

NBA／哈登飆41分無濟於事 莫蘭特率灰熊6連勝

2020-01-15 11:52

NBA／厄文轟32分白搭 爵士破籃網10連勝

2020-01-15 11:13

MLB／紅襪教頭柯拉爭議大 美媒預言恐怕下台

2020-01-14 18:32

NBA／尬前隊友詹姆斯 勒夫看好湖人能幹大事

2020-01-14 18:32

MLB／圖解太空人偷暗號 禁藥時代以來最大醜聞

2020-01-14 17:15

MLB／洛城媒體砲轟太空人 道奇冠軍被騙走了

2020-01-14 16:57

中職／國際賽打亂春訓有前例 悍將可留霖總壓陣

2020-01-15 07:00

MLB／喊取消作弊球隊冠軍 沙胖嘆生涯尾聲無冠

2020-01-15 10:54

MLB／組重砲部隊 雙城4年27.5億簽唐納森

2020-01-15 10:08

6搶1／不影響球隊為前提 悍將支持洪一中接教頭

2020-01-14 18:07

6搶1／召集無約旅外球員 供舞台拚新約

2020-01-15 00:22

NBA／楊恩有超級球星夢 過來人卡特給經驗

2020-01-15 11:26

NBA／柯瑞化身啦啦隊 柯爾：球隊文化基礎仍在

2020-01-14 16:45

6搶1／中華隊找戰力 旅外、業餘集中訓練

2020-01-14 16:59

NBA／唐西奇太全能 柯爾：想到柏德和哈登

2020-01-15 14:27

2020年里程碑 哈波可望達成「百盜百敬遠」

2020-01-15 07:00

日職／陽岱鋼返日自主訓練 參考坂本勇人菜單

2020-01-14 19:44

日職／隨樂天桃猿一同春訓 王柏融：練習量大

2020-01-15 12:45

NBA／楊恩回歸末節轟21分 老鷹展翅壓太陽止連敗

2020-01-15 11:40

NBA／僅3節就砍37分 字母哥領公鹿樂勝尼克

2020-01-15 12:10

NBA／不僅退休球衣 諾維茨基雕像要同日揭幕

2020-01-15 14:17

羽球／日本球王桃田出車禍 為東奧埋下隱憂

2020-01-14 17:20

印尼羽賽／周天成戰香港二哥 桃田賢斗上午出院

2020-01-15 10:12

NBA／率灰熊衝上西區8強 教頭盛讚菜鳥莫蘭特

2020-01-15 14:40

NBA／菜鳥莫蘭特技壓哈登 小瑞佛斯讚有巨星能力

2020-01-15 15:10

網球／環保少女點名負責 費德瑞捐款助澳洲野火賑災

2020-01-14 16:52

阿得雷德女網／謝淑薇先盛後衰 單打首輪止步

2020-01-14 17:21

MLB／獅洋投羅里奇的叔叔 有望成紅襪新教頭

2020-01-15 11:33

6搶1／洪總接教頭 悍將初步同意放人

2020-01-15 00:04

射箭／東奧選拔賽最終場 譚雅婷躍居女子組第二

2020-01-14 18:59

射箭／17歲射箭新秀 永豐高中施孟君表現超搶眼

2020-01-14 21:45

澳網／莊吉生會外賽過頭關 拚戰還得抗空汙

2020-01-15 00:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top