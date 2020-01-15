中職／翻譯生涯甘苦談 蘇元泰自嘲「偽單親」

蘇元泰（左二）從2004年起待在統一獅隊，和前總教練陳連宏（左）、布雷夫婦都有深厚交情。圖／蘇元泰提供 分享 facebook

中職31年球季3月14日開打，統一獅隊資深翻譯蘇元泰也邁入生涯第23年，形容長年待在職棒球場，家庭生活感覺就像「偽單親」，必須取得老婆和小孩的諒解；他表示，很多年輕人對中職翻譯工作很有興趣，但想進入這個圈子，必須有工時長、雜事多、東奔西跑的心理準備。

蘇元泰2004年進入獅隊，之前還待過味全龍、台灣大聯盟高屏雷公隊，翻譯年資長達22年，超過中職另三隊所有翻譯總和，他說：「儘管和其他領域的翻譯相較，職棒待遇比上不足、比下有餘，流動率還是很高，超過十年已算稀有動物。」

蘇元泰算一算自己接觸過的洋將超過兩百人，在龍隊單一球季註冊的外籍球員，曾經多達22人，比現在中職四隊加起來還多；他形容翻譯的日常就是「一天到晚待命，什麼事都要管」，時常無法安排自己的時間，因此很多本來有興趣的人，進入這個圈子做不久就離開。

中職各隊每年春訓開訓後，都以過年做為第一階段、第二階段的分界；蘇元泰表示，過年期間也有外務，有時仍得犧牲和家人相處的時間，洋將來到台灣都喜歡逛逛廟宇，還記得2016年的大年初二，就陪打擊教練柏安力和他兒子羅根（現任富邦悍將隊二軍打擊教練）去逛鹿耳門天后宮、安平港。

儘管長期待在中職有很多甘苦談，蘇元泰還是捨不得離開，他說：「有時覺得薪事誰人知，工時長、沒有加班費，最近秋訓期間請假也沒有薪水可領，但就是愛棒球，很熟悉這個環境了。」